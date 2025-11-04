Corea le amarga el debut a México en Mundial Sub-17

EXCELSIOR

México no tuvo un debut soñado en el Mundial varonil Sub-17. Un error condenó al Tricolor para que Corea del Sur se llevara el triunfo por 1-2 en la jornada 1 del Grupo F, que se realizó en el Campo 1 de la Aspire Zona de Doha, Qatar.

México dominó en el arranque del partido y tuvo aproximaciones que inquietaron a los coreanos. Primero fue una buena combinación en una jugada por el sector derecho, Gael García sirvió para Luis Gamboa, quien controló y sacó un derechazo potente que desvió el portero Park Do-Hun a tiro de esquina al 5’. Segundo, en un envió a primer poste, el mismo ‘7’ de México remató de cabeza para que el balón se estrellara en el travesaño.

Corea del Sur aprovechó un error de México para abrir el marcador. En un tiro de esquina cerrado a primer poste, Jhonnatan Grajales despejó, pero el balón le rebotó en la cara a Koo Hyeon-Bin en la cara para que después rebasara la línea final al 19’.

Después del gol, Corea del Sur se sacudió la presión con la que inició México.

El Tricolor lo intentó con un remate de media distancia de Aldo Patricio De Nigris, pero el portero coreano desvió el balón al 31’.

Corea del Sur pudo aumentar la ventaja, aunque el portero mexicano Santiago López desvió un potente disparo cruzado al 38’.

¡Atajadón de Park Dohun! El portero coreano le quitó el gol del empate a México, luego de desviar con un pie el remate de Luis Gamboa tras una buena combinación con Gael García al 40’.

El tercer tiro de esquina de México fue decisivo para México. Una jugada prefabricada, servicio de Luis Gamboa y Aldo Patricio De Nigris se aventó de ‘palomita’ para vencer al arquero y empatar 1-1 al minuto 44.

En tiempo de compensación, Corea del Sur estuvo a punto de volver a tomar ventaja. Kim Jisung remató de cabeza y Santiago López reaccionó a tiempo para desviar el balón.

México 1 – 2 Corea del Sur. Santiago López tuvo una salida precipitada. El portero coreano le puso un pase a Kim Domin, quien se encontraba solo por la banda derecha, el cancerbero mexicano salió para tratar de cortar el avance, el balón le pegó en el pecho y con la portería vacía, mandó un pase para que Nam Ian rematara de cabeza y celebrara con el ‘Siu’ de Cristiano Ronaldo al 49’.

El técnico Carlos Cariño hizo ajustes. Le dio entrada a Lucca Vuoso para tratar de apretar la salida de los coreanos con Luis Gamboa y Aldo De Nigris; salió Karin Hernández.

Corea del Sur lució mejor, tenía más orden en la cancha. En los minutos finales, México tuvo línea de cuatro delanteros.

Humberto Mancilla lo intentó por el lado derecho, un remate sacudió las redes por fuera al 80’.

Las alarmas se encendieron. El capitán Jhonnatan Grajales fue al césped. El jugador volvió a la cancha, pese a los síntomas, debido a que ya se habían realizado cuatro cambios con anterioridad.

En el segundo tiempo, México se perdió, no hizo las cosas con las que inició el partido, el equipo se ‘partió’ en dos y Corea del Sur pudo neutralizar al Tricolor para llevarse la victoria por 1-2.

PRÓXIMO PARTIDO DE MÉXICO EN EL MUNDIAL VARONIL SUB-17:

– Costa de Marfil.