Disminuyó 0.8 puntos el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza, en octubre de 2025, respecto al mes anterior

Staff/RG
El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) y los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) se construyen con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Estos presentan la opinión de las y los directivos empresariales de los sectores: Industrias manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios privados no financieros, sobre la situación económica del país y de sus empresas.
Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza
En octubre de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el IGOEC —que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran— fue de 48.6 puntos y representó una caída de 0.8 puntos en relación con el mes anterior y de 3.4 puntos, en su comparación anual. Con esta última observación, el indicador suma ocho meses seguidos por debajo del umbral de los 50 puntos.
You may also like
-
Aumentó 1.8 puntos el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia, en octubre de 2025, respecto al mes anterior
-
Aumentó 3.8 puntos el Indicador de Pedidos Manufactureros, en octubre de 2025, respecto al mes anterior
-
Familiares recuerdan con altar de muertos a víctimas de explosiones de gas natural atribuidas a ENGIE, empresa del gobierno francés
-
Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad
-
Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; acusa a “buitres” y señala a “guerra contra el narco de Calderón”