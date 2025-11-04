Disminuyó 0.8 puntos el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza, en octubre de 2025, respecto al mes anterior

Staff/RG

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) y los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) se construyen con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Estos presentan la opinión de las y los directivos empresariales de los sectores: Industrias manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios privados no financieros, sobre la situación económica del país y de sus empresas.

Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza

En octubre de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el IGOEC —que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran— fue de 48.6 puntos y representó una caída de 0.8 puntos en relación con el mes anterior y de 3.4 puntos, en su comparación anual. Con esta última observación, el indicador suma ocho meses seguidos por debajo del umbral de los 50 puntos.

