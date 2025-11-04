Aumentó 1.8 puntos el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia, en octubre de 2025, respecto al mes anterior

Staff/RG
El Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET), los Indicadores Agregados de Tendencia (IAT) y las Expectativas Empresariales se construyen con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Estos indicadores dan seguimiento a la percepción de las y los directivos empresariales sobre variables relevantes de los sectores: Industrias manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios privados no financieros.
I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia
En octubre de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el IGOET —que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran— fue de 52.4 puntos y representó un alza de 1.8 puntos en relación con el mes anterior y de 2.3 puntos, en su comparación anual. Con esta última observación, el indicador suma 65 meses seguidos por encima del umbral de los 50 puntos.
