Aumentó 3.8 puntos el Indicador de Pedidos Manufactureros, en octubre de 2025, respecto al mes anterior

El Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) se construye con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Este indicador presenta las expectativas y la percepción de las y los directivos empresariales sobre el comportamiento del sector manufacturero en México.

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México dan a conocer el IPM de octubre de 2025. Con datos ajustados por estacionalidad, el IPM presentó un crecimiento mensual de 3.8 puntos y se ubicó en 52.5 puntos, después de situarse, durante los tres meses previos, por debajo del umbral de los 50 puntos. A su interior, los cinco componentes que lo integran (pedidos esperados, producción esperada, personal ocupado, oportunidad en la entrega de insumos por parte de las y los proveedores, e inventarios de insumos) mostraron incrementos mensuales.

