Contaba alcalde de Uruapan con protección federal: Sheinbaum

Esta mañana y luego de llevarse a cabo una reunión con el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán y reveló que Carlos Manzo sí contaba con protección federal.

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, expresó.

Cabe señalar que este pronunciamiento lo realizó por medio de sus redes sociales, acompañada de una fotografía en la que se le puede ver acompañada de los integrantes del gabinete de seguridad que este domingo 2 de noviembre se dieron cita en la sede del Poder Ejecutivo.

Aunado a lo anterior, la mandataria mencionó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de este grave hecho, se comunicó personalmente con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este grave hecho, hablé con el gobernador de Michoacán y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado”, expuso.

Sobre la convocatoria que realizó esta mañana con el Gabinete de Seguridad, la jefa de Estado dijo que fue para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad.

Alcalde contaba con protección federal

La primera presidenta del país en el mensaje que publicó en plataformas digitales señaló que mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y que este contaba con protección federal.

Sobre este tema, Sheinbaum Pardo apuntó que el Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa para informar con transparencia los avances en la indagatoria de este caso.

Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, sostuvo.

Se espera que a las 11:00 horas el gabinete de seguridad dé una rueda de prensa en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la avenida Constituyentes de la Ciudad de México.