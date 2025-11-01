Sin incidentes transcurren festividades de todos Santos en la ciudad.

Puebla capital

Sin incidentes transcurren festividades de todos Santos en la ciudad.

By Redaccion1 / 1 noviembre, 2025
Sin incidentes transcurren festividades de todos Santos en la ciudad.

Arlette Hernández 

La Secretaría General de Gobierno, que encabeza Franco Rodríguez, reporta que las festividades tradicionales de este 1 de noviembre transcurrieron sin novedad en la ciudad de Puebla.

 

Los panteones y el Centro Histórico registraron una importante afluencia; en tanto, en las juntas auxiliares tampoco se registraron incidentes.

You may also like

Categorías