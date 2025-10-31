Video: Caos vial en el Periférico Ecológico; transportistas bloquean ambos sentidos

María Huerta
Caos vial y miles de personas afectadas en el Periférico Ecológico y la 11 Sur, luego del paro por transportistas de los sindicatos 20 de Noviembre y la Unión, que bloquearon ambos sentidos.
De acuerdo con los inconformes, la protesta responde a la falta de pago por los servicios, exigen pronta solución a sus demandas laborales.
Sin embargo, la protesta lleva más de una hora y no ha habido diálogo siguen bloqueando calles, como el acceso al Hospital de la Mujer.
