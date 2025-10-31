Necaxa vs Santos: ¿Dónde y a qué hora ver en VIVO el duelo de J16 de la Liga MX?

DEBATE

La Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX se pone en marcha este viernes 31 de octubre con un encuentro que, si bien enfrenta a dos equipos con caminos muy distintos en el campeonato, promete emociones. Los Rayos del Necaxa recibirán en el Estadio Victoria a Santos Laguna en un partido donde los Guerreros buscarán asegurar su boleto al Play-In, mientras que los locales intentarán aferrarse a un milagro.

El equipo de La Laguna llega a este enfrentamiento con el ánimo renovado y la mira puesta en la fase final. Tras un inicio de torneo complicado que los tuvo al borde de la eliminación, Santos logró despertar en el momento clave y ahora se encuentra en la décima posición de la tabla general con 17 puntos. Una victoria en Aguascalientes podría consolidar sus aspiraciones y acercarlos al objetivo principal, a falta de solo dos encuentros para el cierre de la fase regular. El récord actual de los laguneros es de 5 victorias, 2 empates y 8 derrotas.

La situación es radicalmente opuesta para el conjunto dirigido por Fernando Gago. Necaxa, que jugará ante su afición, está prácticamente con un pie fuera de la competencia. Ubicados en la posición 16 con apenas 13 unidades, las matemáticas son crueles con los Hidrocálidos. Para tener una mínima esperanza de Play-In, Necaxa necesita ganar sus dos partidos restantes y que ninguno de los equipos por encima de ellos sume puntos, un escenario extremadamente complicado. Hasta ahora, el equipo de Gago suma 3 triunfos, 4 empates y 8 descalabros.

Históricamente, los enfrentamientos entre Necaxa y Santos han sido sinónimo de paridad. En la era de los torneos cortos, ambas escuadras se han medido en 59 ocasiones, con un balance casi idéntico: 22 victorias para Necaxa, 21 para Santos, y 16 empates que demuestran la competitividad en sus duelos. La diferencia es mínima y augura un partido de mucha estrategia en el medio campo.

Al jugar en el Estadio Victoria, el conjunto rojiblanco cuenta con una ligera ventaja histórica que podría servirles de motivación. Cuando Necaxa funge como local, su dominio se hace más notorio, con 17 triunfos registrados en su casa por tan solo 9 victorias de los Guerreros en el mismo césped. A pesar de su difícil momento en la tabla, la localía es un factor que los Rayos intentarán capitalizar para cerrar dignamente el Apertura 2025.

El Necaxa, a pesar de su inminente eliminación, se juega el orgullo y la oportunidad de sumar puntos que podrían ser vitales en la tabla de cocientes en el futuro, además de complicarle la vida a un rival directo por los puestos de repesca. Por su parte, Santos no puede permitirse un tropiezo si quiere mantener su destino en sus propias manos y no depender de otros resultados para clasificar al Play-In. La presión está del lado visitante, que tiene todo por ganar.

Los aficionados que deseen seguir de cerca este crucial enfrentamiento de la Jornada 16 podrán hacerlo este viernes 31 de octubre en punto de las 19:00 horas (tiempo del Centro de México). La transmisión en vivo estará disponible a través de la señal de Azteca 7, Claro Sports y la plataforma ViX, brindando múltiples opciones para no perderse ni un solo detalle de este interesante duelo en Aguascalientes.