Rescatan a 80 menores del albergue Casa de las Mercedes en CDMX tras operativo conjunto

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-CDMX) permitió el rescate de 80 menores de edad que permanecían en el albergue Casa de las Mercedes, ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

La intervención ocurrió la noche del miércoles 30 de octubre y fue resultado de una investigación iniciada semanas atrás por presuntas irregularidades dentro del inmueble, que funcionaba como casa hogar para niñas y adolescentes en situación vulnerable.

Durante una conferencia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la cifra oficial de menores rescatadas y aseguró que la prioridad de su administración es proteger la integridad de las niñas.

“No podemos permitir que en ningún lugar, y menos en un espacio que está para proteger a niñas, pueda haber abusos de este tipo”, declaró la mandataria capitalina.

Operativo interinstitucional

El despliegue fue coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el DIF capitalino, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Durante la acción, las autoridades revisaron las condiciones de infraestructura, documentos de funcionamiento y protocolos de atención.

Las menores fueron trasladadas a instalaciones seguras del DIF-CDMX, donde reciben atención médica, psicológica y jurídica. Según el reporte oficial, se garantizó que todas las niñas se encuentren fuera de peligro y bajo cuidado especializado.

Investigación y acciones legales

La FGJCDMX informó que se giró una orden de aprehensión contra Aquiles “N”, presunto responsable de delitos cometidos contra una de las adolescentes del albergue. El sujeto se encuentra bajo investigación por violación agravada y su captura fue solicitada ante un juez de control.

Asimismo, la institución confirmó que el inmueble quedó asegurado y clausurado mientras se lleva a cabo la investigación. Personal del Ministerio Público continúa recabando testimonios, registros y documentos para determinar si existen más involucrados o posibles actos de omisión por parte de la administración del albergue.

Atención a las víctimas

Las autoridades capitalinas subrayaron que se implementó un protocolo integral de acompañamiento para las 80 menores, el cual incluye apoyo psicológico, orientación legal y resguardo temporal en centros certificados. Además, se reforzará la supervisión de los albergues y casas hogar que operan en la Ciudad de México.

“Estamos trabajando para garantizar que todas las niñas y adolescentes reciban la atención y protección que merecen”, afirmó la jefa de Gobierno.

La Casa de las Mercedes operaba desde hace más de 30 años como institución de asistencia privada. Sin embargo, tras varias denuncias ciudadanas y reportes de inspección, fue objeto de revisión por parte de la Junta de Asistencia Privada, que detectó anomalías en su manejo interno.

Las autoridades confirmaron que el caso se mantiene en seguimiento y que se presentarán resultados adicionales en los próximos días.