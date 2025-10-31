1 y 2 de noviembre, videomapping de Todos Santos en la catedral 

María Tenahua
Este fin de semana, en la fachada de la Catedral se proyectará el videomapping por la temporada de Todos Santos, con funciones de 7:39 a 10 de la noche, cada media hora.
Al rendir un homenaje a la cosmogonía en México, como cuna de tradición y apreciación por la muerte.
Este espectáculo hace referencia a los elementos tradicionales e iconográficos de la tradición mexicana como la conocemos hoy.
Ya está todo listo, para que los poblanos y turistas difruten de este espectáculo.
