No habrá permisos para ambulantes en la calle 5 de Mayo durante Todos Santos: Franco Rodríguez

María Tenahua
El secretario general de Gobierno (SSG), del municipio de Puebla, Franco Rodríguez Álvarez, informó que esta temporada de Todos Santos no se otorgará permisos a los ambulantes del Centro Histórico en el Paseo Bravo y trabajarán en las calles permitidas.
En este sentido, indicó que el comercio informal trabajará de manera normal en el cuadrante que se les permitió desde que comenzó la administración, la 12 Poniente en adelante, pero estará libre la calle peatonal 5 de Mayo.
Refirió que en esta ocasión no se repetirá el esquema de venta de la temporada de regreso a clases en el Paseo Bravo.
