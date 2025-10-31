Protección Civil estatal emitió recomendaciones para asistir a los panteones

Erika Méndez
En el marco del Día de Muertos, la Coordinación estatal de Protección Civil de Puebla emitió una serie de recomendaciones para asistir a los panteones.
on el objetivo de hacerlo de manera responsable, ante ello, compartió que es necesario:
• Utilizar sombrero y mantenerse hidratado para prevenir un golpe de calor
• Respetar los señalamientos y recomendaciones
• No introducir bebidas alcohólicas o botellas de vidrio
• Mantener siempre a los niños bajo vigilancia
• Ubicar las salidas de emergencia
• No caminar sobre las lápidas
