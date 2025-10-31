Se reunieron Armenta y Chedraui con Sergio Salomón 

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier y el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui Budib, se reunieron la mañana de este viernes con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (Inami), Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
A través de redes sociales, Céspedes Peregrina compartió una fotografía del encuentro, también estuvo el delegado de la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Aquino.
Detalló que fue una reunión productiva de trabajo, aunque no brindó más detalles al respecto, únicamente agradeció las atenciones del ejecutivo y el edil capitalino.
