Se reunieron Armenta y Chedraui con Sergio Salomón 

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier y el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui Budib, se reunieron la mañana de este viernes con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (Inami), Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

A través de redes sociales, Céspedes Peregrina compartió una fotografía del encuentro, también estuvo el delegado de la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Aquino.

Detalló que fue una reunión productiva de trabajo, aunque no brindó más detalles al respecto, únicamente agradeció las atenciones del ejecutivo y el edil capitalino.