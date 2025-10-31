Próximo lunes inicia horario de invierno en escuelas de educación obligatoria

Staff/RG

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Ante el descenso de temperaturas que prevé la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), debido a la presencia del fenómeno climático de la “Niña”, y para evitar enfermedades respiratorias, a partir del lunes 3 de noviembre del presente año iniciará el horario de invierno en escuelas de educación obligatoria de toda la entidad, mismo que concluirá el 27 de febrero del 2026, informa la Secretaría de Educación Pública del Estado.

Con esta medida, el horario de ingreso y egreso de planteles educativos se recorrerá 30 minutos, y quedará de la siguiente manera por nivel educativo:

• Inicial escolarizado entrada 8:30 h., salida 15:30 h.

• Preescolar turno matutino entrada 9:30 h., salida 12:30 h.

• Preescolar turno vespertino entrada 13:30 h., salida 16:30 h.

• Primaria turno matutino entrada 8:30 h., salida 13:30 h.

• Primaria turno vespertino entrada 13:45 h., salida 18:30 h.

• Secundaria General turno matutino entrada 7:30 h., salida 13:30 h.

• Secundaria General turno vespertino entrada 13:40 h., salida 19:30 h.

• Secundaria Técnica turno matutino entrada 7:30 h., salida 13:45 h.

• Secundaria Técnica turno vespertino entrada 14:00 h., salida 20:00h.

Es importante destacar que la comunidad escolar puede portar prendas adicionales al uniforme habitual como: chamarras, bufandas, gorras, guantes entre otros que les permitan protegerse de la temporada invernal.

En este mismo orden de ideas, las y los directores de los planteles educativos podrán reorientar los horarios de las actividades de educación física que de manera regular se realizan al aire libre, con la finalidad de que se desarrollen en espacios que protejan a las y los alumnos del frío.

La dependencia se mantendrá atenta al cumplimiento de esta disposición en las instituciones educativas. Asimismo, exhorta a las madres, padres y tutores a velar por la salud de sus hijas e hijos y, en caso de identificar síntomas de enfermedades respiratorias, acudir a la clínica de salud más cercana a su domicilio e informar de la situación a la dirección del plantel educativo.