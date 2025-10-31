SEP garantiza pago salarial a trabajadores afectados por suspensión de operaciones de CIBANCO

Staff/RG

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Educación Pública del Estado informa que, con el propósito de garantizar la percepción salarial de 2 mil 658 trabajadores, que se vieron afectados por la suspensión en la recepción y envío de instrucciones de pago de la institución CIBANCO S.A., Institución de Banca Múltiple, determinación tomada por el Banco de México, en su carácter de autoridad reguladora, la dependencia informa lo siguiente:

Las erogaciones correspondientes a las y los empleados que no han recibido su pago vía nómina, de quincenas ordinarias y extraordinarias, serán emitidas mediante cheque nominativo, el cual estará disponible en la Coordinación de Desarrollo Educativo (CORDE) que le corresponda a cada trabajador, a partir de las 12:00 horas del penúltimo día hábil de cada quincena.

Esta medida estará vigente de manera transitoria; posteriormente, las y los trabajadores y la dependencia acordarán en qué institución bancaria se realizarán las remuneraciones subsecuentes.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, asegura el pago oportuno a las y los trabajadores con el propósito de no afectar la economía de sus familias.