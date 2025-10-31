Matisse y Cristian Castro platican sobre “Contigo Sin Ti”, sencillo en el que fusionaron su talento

- Es todo un éxito desde el primer día que lo lanzaron
Por Mino D’Blanc
El exitoso grupo Matisse integrado por Pablo Preciado, Melissa Robles y Román Torres lanzaron hace unos días la canción “Conmigo Sin Ti” en la que cuentan con la colaboración muy especial del talentoso cantante mexicano Cristian Castro. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y cabe mencionar que desde el primer día ha sido un verdadero éxito.
Como parte de la promoción de dicho sencillo, ofrecieron una entrevista genérica para los medios de comunicación nacionales, internacionales y locales. He aquí lo que comentaron en dicha conferencia:
-Lo que significa para Pablo después de que en cuarto año interpretó “Lloran las rosas”, lanzar una canción en colaboración con Cristian Castro:
PABLO: Definitivamente es un privilegio, es un honor y es un sueño hecho realidad. El otro día vi también en TikTok y se me hizo bonito, “Destino”. Es un poco del destino estar al lado de Cris, que se lo he dicho innumerables veces que es un modelo a seguir, es un tipo al que quiero mucho y es un tipo al que respeto muchísimo y sobretodo que gran parte de mi dilema de voz ha sido por la enseñanza de él. Hablo por los tres, que nos sentimos muy honrados por eso. Sí fue así, la primera canción que toqué fue en cuarto año fue “Lloran las rosas” y gracias a Dios, porque Dios es maravilloso y nos ha juntado en el camino, esta canción “Conmigo o sin ti”, definitivamente es un sueño para los tres poder estar al lado de él, del rey del romanticismo, del rey de la balada, del corazón fácil más grande que hemos conocido. Es un corazonsote y lo queremos mucho.
-Sobre cómo fue el proceso creativo de esta canción:
MELISSA: El proceso creativo vino desde querer hablar de este último momento de una ruptura en donde quieres negarlo, quieres pensar que no va a pasar, quieres decirle a la persona “ya me echaste muchas mentiras, échame una mentira más y dime que me quieres”. Creíamos que era como una temática muy intensa que queríamos abordar y también queríamos hacer una melodía así que se sintiera muy intensa y muy poderosa, literal una “Power Balad” y creemos que el resultado quedó muy bien.
-La nueva amistad entre Matisse y Cristian Castro a partir de este lanzamiento:
ROMÁN: Yo le diría justo como el metal más fuerte que se pueda unir y que jamás se pueda romper, esa es la nueva amistad. La verdad es que además como dijo bien Pablo, admirarlo por toda su carrera, su voz, creo que lo más buena onda y lo satisfactorio de esto es conocer lo chistoso, lo gracioso, lo buena persona que es Cristian y creo que eso vale más que la misma canción, que si de por sí la canción ya está increíble, el poder conectar de esta manera y siempre como en esta cosa de trabajo, como disfrutar los momentos de trabajar lo aligera un montón la manera de ser de Cristian y creo que todo el mundo lo sabe, pero nosotros ya tenerlo en primera mano es increíble.
-La acepción de Cristian Castro sobre esta colaboración y por qué aceptarla:
CRISTIAN: Primero que nada agradecerles porque me siento muy identificado con ellos. Para mí la música de Matisse es una extensión de mi música, es una familia que veo que es mía. Es una familia natural mía cuando veo a los tres; ya sé que son mi especie, ya sé que son gente igual que yo muy parecida. Pablo me sorprende muchísimo la humildad que ha tenido durante muchos años que ha estado discreto, es una persona discretísima y la verdad es que le aplaudo mucho eso que a pesar de su grandísimo talento, no ha hecho alarde de las cosas que ha creado, que han creado juntos. Creo que son voces hermosas que se parecen a la mía, a las texturas. Gracias a Pablo por tener el modelo, mi modelo para motivarse y escribir y cantar y lanzarse, gracias a los tres. Me siento conmovido con ellos porque siento que me dan mucho cariño, siento que realmente me aprecian, me valoran y me da mucho gusto cuando alguien me valora así, porque bueno, como digo, yo también estoy valorándolos muchísimo y agradeciéndoles mucho. Por eso es que dije que sí, porque verdaderamente veo contenido en nuestros duetos, en nuestra unión y me gustaría inclusive hacer algo juntos en gira porque creo que valdría muchísimo la pena. Para todo el público romántico la presencia de estas tres hermosuras y bueno, juntos ya tenemos algunas canciones como “La malquerida”. Los extrañaba tan bien, que la cantamos tan lindo, que me encantó cómo quedó esta canción. Me sentí tan bien. La cantamos una única vez, pero me gustaría llevar esto al show, al escenario y poder hacer una gira quizá el sur, Sudamérica, Centroamérica, España inclusive. Creo que son un complemento perfecto para mí y yo soy un complemento perfecto para ellos; de juventud ellos y yo de cierta experiencia que he acumulado con el tiempo que llevo cantando, pero me gusta que haya experiencia en mí y juventud en ellos. Todo ese brillo que tienen de jóvenes y de gente seria de trabajo, romántico serio que solamente pocos. Puedo nombrar quizá a Leonel García como una persona también seria como ellos y a mí me gusta mucho, mucho, esa sensación, ese sentimiento que prevalezca nuestro pop romántico en todo lo latino, sobretodo en nuestro país, que la verdad que extrañamos siempre, a pesar de que siempre estamos de viaje y todo, siempre llevamos la bandera de México por todos lados y hay que unirnos, creo que mucha gente se une; veo que géneros se unen, inclusive ahora se han unido muchísimo en el género reggaetonero y alternativo y todo esto y me gusta muchísimo esta unión. Me gustaría que nosotros fuéramos lo mismo, que realmente se hacía mucho en los cuarentas, en el siglo veinte, en los treintas, en los cincuentas, había una unión de artistas tremenda, y ahora estamos quizá no teniendo tantas uniones, así que yo promuevo esto con esto (señala a Matisse) y la verdad es que me encantaría que sucedieran más uniones así.
-Este es el sexto álbum de Matisse. ¿Cómo se sienten en este momento de sus carreras?
PABLO: Creo que un poco acotando lo que dijo Cristian, es verdad. Nosotros hemos podido navegar un poco en esta ola que ha venido en los últimos años en lo urbano, en el pop regional y demás. De nosotros por naturaleza es el pop, son las baladas, son las románticas, es algo que platicamos mucho en el privado y el disco pasado fue justo eso, la nostalgia, y este disco es un poco la evolución de eso. Nosotros sentimos que en relación con esta colaboración con Cristian, me parece muy digno que se haya dado esta colaboración con él porque genuinamente nuestro camino de este disco ha sido defender el pop a pesar o aunque no sea la moda en estos momentos, a pesar de que no sea tal vez el género más radiable, más de redes, lo que sea, decidimos nosotros defenderlo el romanticismo, el pop, la balada, porque creemos de corazón que hay mucha gente como nosotros que quieren escuchar una canción en piano, una canción en guitarra y poderla dedicar o escucharla en un momento álgido y de dolor en su vida. Nos sentimos ahorita lo más honestos que hemos podido ser. Nos sentimos muy cercanos nosotros tres; nos encanta poder colaborar, como dice Cristian, con gente de nuestra misma especie, de nuestro mismo apellido, y conocer a Cristian y estar con Cristian y hacer esto y cantar y demás, como bien dice Cristian, “somos manada”; él es el tigre, pero nosotros somos la manada. Eso es lo que nosotros sentimos, somos la manada del romanticismo y como Cristian hay un par, por supuesto, hay un para ahí que hizo grandes cosas como Cristian, pero definitivamente nosotros ese es el camino; así nos sentimos ahorita, siguiendo un poco el camino.
CRISTIAN CASTRO: Yo agregaría que me gusta mucho que a partir de un antagonismo se llegue a un protagonismo y este es el ejemplo perfecto. Matisse realmente se mueve en los lugares a donde poca gente recurre y quisiera que la gente recurra mucho más a Matisse, como yo recurro. Y de pronto se vuelven protagonistas sin querer serlo y eso me gusta tanto del grupo y de las personalidades de los tres, porque los tres no han querido de verdad estar protagonizando tanto. Este joven (señala a Pablo) que tengo al lado, me ha dado sus mejores canciones a mí, no las ha cantado él pudiendo haber sido él el protagonista porque inclusive mejor rango que yo, tiene mejores movimientos vocales, tiene mejor textura, más ternuras y dulzuras también, todas las flores que hace tan lidas y todo eso lo guarda con humildad, sin tener que exponerlo tanto, ni querer ponerlo en una vitrina tan fuerte. Y me da a mí, me entrega sus mejores canciones y yo me siento verdaderamente comprometido, porque digo “cómo es posible la humildad de una persona que puede realmente protagonizar y tener un aparador tan fuerte”, como ustedes (señala a Matisse) que pudieran cantar esas canciones y ya protagonizar más todo el escenario y ellos lo que hacen es entregarme esa canción a mí como diciendo “bueno, quizá tú la puedas mandar todavía con mucho más fuerza” y eso realmente a mí me tiene el alma llena porque no entiendo el cómo alguien tan talentoso como él, porque también puede salir al escenario, verse guapísimo, cantar excelente, ganarse a la gente; tiene todo para llenar los estadios, pero prefiere su lugar, prefiere su grupo, prefiere estar verdaderamente humanizándose, siendo padre también, etcétera; no sé, me parece que es muy, muy, muy para aprender este grupo, para contemplarlo y yo les he aprendido bien, bien lindo, silenciosamente observo a los tres y les aprendo muchísimo porque tienen toda la humildad que yo no tengo y que no tenemos tantos compañeros. Él me entrega sus mejores obras a mí y espera que yo las lleve a donde él quiere que yo las lleve, porque cree en mí y esa ha sido la unión más fuerte que he sentido con un autor, más allá obviamente también del gran Kike Santander que también me dio un repertorio tremendo, Juan Gabriel que le agradezco tanto, bueno, puedo hablar de gente, pero la verdad que me da mucha ternura mi compatriota Pablo y los chicos porque verdaderamente me parece que lo están haciendo desde el punto de vista de querernos, de querernos de amistad, de crear un círculo verdadero de querernos. Y pocos artistas de verdad yo veo que logremos una amistad verdadera, una familia en serio y estoy conmovidísimo con la unión que siento con ellos porque creo que me han demostrado más que ser una familia, mi compañerismo, no sé, no logra esos horizontes que logran ellos con sus compañeros de trabajo como yo. Estoy seguro que lo que digo yo lo dicen muchísimos compañeros, porque seguramente se acercan de igual manera a todos los cantantes que tenemos en todas partes y eso es lo que me gusta que esté lográndose de ellos, que después van a ser verdaderamente los protagonistas, después de haber sido largo tiempo antagonistas.
-¿Alguna anécdota que compartan del día que grabaron?
MELISSA: (A Cristian) escuchándote hablar me conmueve mucho lo que dices. Yo sabía que la gente te ama, eres el favorito de todos y eso siempre lo he sabido, pero ahora que lanzamos el pequeño audio en donde entra tu voz, al final creo que es algo que tenemos en nuestro ADN como personas que hemos escuchado música en español, yo creo que tu voz es la más icónica de la música en español de las últimas décadas y eso no lo puede negar nadie. Me ha conmovido mucho ver todo el movimiento que hay alrededor de ti, todo el amor que hay hacia tu música porque creo que lo que he podido vibrar es que todo mundo estamos desesperados por escucharte cantar, así como nosotros cuando lo hablamos de que íbamos a tener una colaboración contigo era como que “¡Wow! Volver a escuchar una canción nueva de Cristian Castro”, yo lo quiero escuchar como tu fan que soy y obviamente si es en colaboración estoy que tiemblo de la emoción, pero qué bonito también que lo que tú eres y el corazón y la persona que se sienta aquí a hablar de estas cosas tan indas, de Pablo, de lo que hacemos como grupo, solo habla de ti y entiendo también por qué todo ese amor explota hacia afuera y por qué toda la gente se nota y se enamora de la persona que eres, no solo el cantante, sino de la persona, de la personalidad y de todo lo que tú das como persona a todos y gracias.
PABLO: Vi un TickTock en donde te hacen un resumen de la emoción que te da el público en los palenques que hiciste recientemente en México, y eso es genuino y es lo que quiero decirles, lo que ustedes ven de Cristian, cuando me pregunta mi mamá, cuando me pregunta mi tía, cuando me pregunta la gente cómo es Cristian, les digo que es exactamente lo que ves ahí (hace señas de pantalla de televisión), es una persona buena, es una persona de corazón, es muy sensible y además quiero acotar algo, es tremendamente profesional, tremendamente claro, sabe el don que tiene, sabe el don que tiene vocal y a la hora de grabar sabe perfectamente cómo llegar, cómo hacer y también sabe esperar. Entonces es un honor para nosotros estar con Cristian…
MELISSA: Y estrenar esta canción que se llama “Conmigo sin ti”. Estamos emocionadísimos, la verdad creemos que salió algo muy lindo y de mucho corazón y con muchísimo cariño y ojalá que la gente también la pueda disfrutar.
