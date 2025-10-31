La exitosa banda colombiana Los Malkavian se presentará en Puebla este sábado 1 de noviembre

Reconocidos a nivel mundial por su inconfundible sonido post-punk colombiano, del que son referentes, estarán en el Festival “Nocturna” en Louness Forum.

Promocionan actualmente “Cuatro pasos y medio”, su nuevo álbum, del que han lanzado los sencillos “Mosco” y “Hey”.

En Puebla obviamente tocarán “Brujas”, canción inspirada en la visita que hicieron a la ciudad en el año 2022.

El guitarrista Mario López y el baterista Chalo platican sobre esta nueva gira a México, donde no puede faltar Puebla.

Por Mino D’Blanc

Este sábado 1 de noviembre, como parte de su nueva gira en México, se presentará en Puebla la exitosísima banda colombiana Los Malkavian, como artistas estelares del Festival “Nocturna” que se realizará en Loudness Forum y en el que compartirán el escenario con Luna Cáustica, Coronel Nébula, Negro María y con el DJ “O” Pepe Criss.

Cabe mencionar que a esta nueva gira, el famoso a nivel mundial grupo referente de la escena post-punk de Colombia, también han sido excelente influencia para una nueva generación de músicos. Y es que en sus letras y su música se distingue inconfundiblemente su compromiso con la autenticidad y la exploración de las profundidades del alma humana, por lo que inspiran y resuenan con todas aquellas y todos aquellos que buscan una voz que hable de las luchas internas y de las sombras que llevan dentro.

Los Malkavian surgieron en el año 2013 y a lo largo de estos 12 años de trayectoria, han entendido que los proyectos como el de ellos que es toda una realidad y un éxito, se consolidan dando conciertos en bares, teatros, auditorios, terrazas o festivales. No por algo así como se han presentado en espacios pequeños, también han ofrecido conciertos históricos e inolvidables en eventos en Colombia y de carácter internacional como lo son el emblemático Festival “Rock al parque”, el “Ibagué Ciudad Rock”, el icónico “Festival Altavoz”, entre muchos otros.

Actualmente promocionan el álbum “Cuatro pasos y medio” que toma su nombre de una interpretación pesimista del método de rehabilitación de adicciones de los doce pasos. El disco incluye catorce canciones divididas en tres capítulos que son “Acción”, “Reacción” y “Consecuencia”.

Los sencillos que han lanzado de dicha producción discográfica y que obviamente están presentando en su gira en México y Puebla no podrá ser la excepción, son “Mosco” y “Hey”.

Cabe resaltar que también interpretarán “Brujas”, canción inspirada en su visita a la ciudad de Puebla en el año 2022.

Los Malkavian está integrado por Alex Carvallo en la voz, Carolina Castaño en la guitarra y voz, Mario López en la guitarra, Jean Pierre Guarín en el bajo y Chalo en la batería.

Platicamos con Mario López y con Chalo, gracias a las finas atenciones de la licenciada Flor Romero.

MD’B: ¿Qué va a disfrutar el público mexicano en esta tercera gira que realizan a nuestro país?

CHALO: Digamos que a medida que va avanzando el proyecto se van sumando otras cosas, como el apoyo de las visuales para transmitir el mensaje que queremos dar. Entonces también traemos un tema visual que nos ha servido de apoyo para la música que queremos expresar.

MD’B: ¿Quién les hace los visuales y cómo surgen?

MARIO: Cada uno de los integrantes es como una parte fundamental en el proyecto. Hay uno que es bueno para las comunicaciones, por ejemplo; hay otro que es bueno para los negocios, hay otro que es bueno para componer, hay otro que es bueno para el tema artístico. Obviamente todos nos sumamos y apoyamos, pero Alex Carvallo, el vocalista de la banda es muy hábil con el tema de los sistemas, computadoras y todo ese creativo, entonces él es como el líder de los temas de los visuales, además de que también compone parte de las letras, entonces es muy acorde la idea de lo que dice a lo que se ve en la imagen que es precisamente lo que él realiza en el proyecto.

MD’B: Son una banda que a diferencia de muchas que están conformadas por puros hombres, tienen como voz y guitarra a una mujer que es Carolina Castaño y eso los hace también muy interesantes.

MARIO: Sí, es una parte fundamental de Los Malkavian, es un baluarte, una columna. Sobretodo no lo hacemos desde el punto de vista de la inclusión como tal o como algo visual buscando eso, sino fue algo más bien fruto de la amistad que tenemos con Carolina y claro que personalmente a mí que también soy el guitarrista, para mí Carolina cuando la conocí y la vi tocando por primera vez me pareció de las mejores guitarristas de Medellín, entonces tuvimos la oportunidad de acercarnos en un proyecto que se llamaba “Audio Estática” y la invitamos a Los Malkavian. Yo siempre pienso que se las bandas favoritas que han marcado mi vida tienen integrantes mujeres. Nos parece fundamental y todos compartimos esta postura de realidad femenina en una banda y sobretodo con la parte de la música. Es muy importante, muy interesante y uno lo ve en la textura, en la filigrana de los arreglos musicales, que es muy marcado esa presencia femenina y me parece que es fundamental.

MD’B: ¿Qué debe tener una canción para que la toquen Los Malkavian?

MARIO: Ahí hay varios ingredientes. Como todos tenemos influencias tan diferentes, cada uno aporta como desde su subconsciente todas las emociones, pero hay algo característico y es la melancolía, la rabia y digo yo, una especie de alegría melancólica, como una visión un poquito optimista después de pasar por la tristeza y por la melancolía, como una invitación a bailar. El lema que tenemos es “Trae tus demonios y ponlos a bailar”, bailen con ellos. Muchas ideas cuando llegan o una propuesta, porque nosotros componemos de manera híbrida, tanto de manera orgánica como en los ensayos como también las maquetas las enviamos por correo o a veces hemos hecho esas virtuales, entonces si la idea al principio no tiene como un norte muy claro, a medida que la vamos tocando todo se va “malkavializando”, entonces es inevitable que coja el sonido de Los Malkavian cuando estamos juntos.

MD’B: ¿Por qué mencionar tanto a los demonios?

MARIO: Primero que todo aclarar que no tiene que ver con cosas espirituales o satanistas, ni nada. Más bien son como luchas internas, de los rencores, las tristezas, las nostalgias, todas esas cosas que de alguna manera en cierto momento nos atormenta. Entonces la idea es precisamente la que tratamos de brindar con los shows, una experiencia en la que tú dejes la emoción de la tristeza, todas esas confrontaciones internas pero que de alguna manera las enfrentes, las saques a la superficie y ya después te pongas a bailar, entonces es como “baila con ellos”, porque no solo es quedarnos en la protesta, no solo es denunciar lo que nos da rabia, sino también como dar una nueva opción y es como seguir adelanta ya con una visión más optimista y sincera. Es como “ya todo se fue al carajo, entonces hay que seguir y bailemos”. Eso es más bien lo que tratamos de brindar con la experiencia de Los Malkavian.

MD’B: ¿Qué tema humano jamás tocarían en sus canciones y por qué?

MARIO: Entre otros temas sociales que afectan no solamente a México, sino que nos han afectado a Colombia durante años, nosotros no tocamos de ninguna manera apología al maltrato, al maltrato animal, a las personas, la discriminación, ideas fascistas. Estamos abiertamente en contra de todo tipo de acciones y de expresiones y no hablaríamos apología de ninguna forma.

MD’B: ¿Qué representó para ustedes haberse presentado en el Festival Alfeñique 2025 compartiendo escenario con bandas mexicanas muy importantes como Molotov?

CHALO: Imagínate, eso lo vivimos la semana pasada y alternamos con bandas locales y alternamos con Molotov. Imagínate uno viajar a otro país y alternar con una banda que es referente del rock en estas tierras, no solo en México, sino en todas estas tierras que nosotros habitamos. Molotov tiene muchos himnos que se identifican también con las situaciones que nosotros vivimos en Colombia, por ejemplo “Gimme tha Power”; la letra de “Gimme tha Power” es haz de cuenta lo mismo que en México que en nuestro país y en toda Latinoamérica. Entonces al ser un referente de la música que nosotros hacemos, pues imagínate la felicidad que sentimos al ver cómo la invitación que íbamos a departir con este grupo, el tema de la situación térmica, los temas logísticos, en un escenario muy profesional. Es como digamos un escaloncito más en este proceso lleno de escalones que no tienen fin. Entonces contar en Colombia que uno tocó con Molotov en un festival tan importante es para nosotros como cuando hicimos “Rock al Parque” o también “Altavoz” que es un festival muy importante en Colombia. Imagínate, ahora lograr compartir con una banda que es un referente a nivel, entonces demasiado importante y gratificante para el proceso de Los Malkavian.

MD’B: ¿Con qué grupo mexicano les gustaría alternar o colaborar?

CHALO: ¡Uy, es que de aquí conocemos muchos! Panteón Rococó, Cuca, Café Tacuba, Maldita Vecindad, El Gran Silencio. Creo que la distancia es muy larga, donde nos abran las puertas seríamos muy agradecidos y cualquier banda que quiera colaborar con nosotros muy bienvenidos.

MARIO: Yo diría Caifanes…

CHALO: Caifanes, Fobia.

MD’B: ¿Qué le aprenden Los Malkavian a la música mexicana?

MARIO: Yo personalmente pienso y admiro mucho de la música mexicana la identidad. Entonces fuera de todo el rock mexicano que hemos escuchado en Colombia desde los ochenta y el pop, porque también fue Luis Miguel, Cristian Castro, Paulina Rubio, Gloria Trevi, pues es la identidad. Yo hace poco estaba estudiando técnica vocal, entonces empecé a revisar a Vicente Fernández, a Javier Solís, a Pedro Infante y se da uno cuenta de esa riqueza tan impresionante y sobretodo la fuerza, la identidad que a veces nosotros como latinoamericanos sufrimos del síndrome del impostor, entonces la música mexicana tiene esa fuerza, es una identidad. Llegar a México y descubrir la cumbia colombiana adoptada por la cultura mexicana, transformada, es para nosotros muy gratificante y nosotros saber que en todas las fiestas colombianas no falta un mariachi, entonces es como estar en casa. Llegar al aeropuerto, montarte a un Uber y escuchar ballenatos. Entonces de alguna forma estamos en casa, pero hay unas pequeñas variables muy importantes que nos sirven. Por ejemplo la canción “Mosco” la compusimos cuando veníamos para México la primera vez. Sabíamos que había gran aceptación por la cumbia, entonces dijimos “vamos a llevar a México una cumbia oscura”. Entonces empecé aquí el proyecto de cumbia oscureta pero queríamos darles una probada de la cumbia post-punk colombiana. Entonces esa retroalimentación es impresionante, creo yo.

MD’B: ¿Grabarían algo con mariachi?

CHALO: Sí lo haríamos, claro.

MD’B: Regresan a Puebla. Ahora se van a presentar en el Festival “Nocturna” en Loudness Forum y compartirán el escenario con Luna Cáustica, Coronel Nébula, Negro María y con el DJ “O” Pepe Criss. ¿Qué esperan del público poblano?

MARIO: Hemos estado en dos ocasiones anteriores. En 2022 estuvimos en un evento como de Circuito Oscuro de la Ciudad al que fueron como cinco o seis bandas esa noche, hubo performance. De hecho, en nuestra visita a Puebla ese año 2022 compusimos una canción inspirada en Puebla que se llama “Brujas” de este trabajo “Cuatro pasos y medio”. Entonces Puebla tiene una energía muy especial, es muy mística, muy mágica, entonces igual nosotros somos sensibles a esa energía a la ciudad y también a la gente, entonces lo más seguro que el show que vamos a presentar en Puebla va a ser inolvidable, lleno de emociones y con mucho, muchísimo amor.

MD’B: ¿Cómo llegó la inspiración de “Brujas” y por qué ponerle ese nombre a la canción?

MARIO: Es como la arquitectura, la energía, cierta parte como de la historia, con las mujeres. Entonces empezamos a tocar y salió un riff muy oscuro, muy como de la banda de Sioxsie y ya Carolina pues también inspirada con las sensaciones y con la historia contemporánea de Puebla, tenía una idea también y la concretó después de haber visitado Puebla. Entonces habla mucho como de las mujeres, de la representada mujer, también del conocimiento ancestral de las mujeres y de la inquisición, entonces es como varios asuntos ahí mezclados en esta canción inspirada en Puebla.

MD’B: ¿Vivirían en México? ¿Se quedarían a vivir en México?

MARIO: Sí, claro. Yo personalmente entiendo porque Gabriel García Márquez se vino a vivir a México en su época más productiva.

En relación a la presentación que harán en el Festival “Nocturna”, será en Loudness Forum ubicado en Tláloc No. 5019 en Lomas de San Miguel, ciudad de Puebla.