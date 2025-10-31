El Riqué y Noel Schajris unieron su talento y estilo en el sencillo “Mi futuro antes”

Ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Por Mino D’Blanc

“Mi futuro antes” es el nuevo sencillo de El Riqué y en el que cuenta con la colaboración del reconocido y talentoso cantante y compositor Noel Schajris. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Esta canción une dos sensibilidades distintas de la música latinoamericana, dos generaciones reunidas a través de la vulnerabilidad, la emoción y la palabra. La poética contemporánea de El Riqué y la emotividad clásica de Schajirs en una interpretación íntima que explora el amor, la memoria y la conexión predestinada entre dos personas.

“Mi futuro antes” forma parte del recorrido hacia su próximo álbum que lleva por título “La hermosa tortura de vivir”, que es una obra conceptúan en donde cada canción representa un momento o personaje dentro de una historia escénica.

En lo musical, la producción combina el pop acústico con momentos de spoken Word, guitarras envolventes y un cierre orquestal con violines que eleva la intensidad del tema.

La voz de Noel Schajris aporta una calidez reconocible y emotiva, mientras que la interpretación de El Riqué mantiene el carácter introspectivo que lo ha convertido en una de las voces más singulares de la nueva generación de cantautores mexicanos.

Noel Schajris suma esta colaboración a su impecable trayectoria de más de dos décadas en la música, marcada por éxitos icónicos con Sin Bandera y con la obtención merecida de reconocimientos internacionales. Su participación en “Mi futuro antes” refuerza el carácter emocional del tema y el rango vocal, que encuentra un punto medio entre la balada clásica y el lenguaje contemporáneo de El Riqué.

