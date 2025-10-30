Video: Rector de la Catedral de Puebla anuncia apertura de reliquias y ofrenda a personas olvidadas

Jorge Barrientos

PUEBLA, Pue. – El rector de la Catedral de Puebla, Francisco Patricio Vázquez Ramírez, dio a conocer que, con motivo de las festividades de Todos Santos y Fieles Difuntos, la tradicional ofrenda está dedicada a “las personas olvidadas, de las que nadie se acuerda”, en un gesto de fe, memoria y oración hacia quienes partieron sin ser recordados.

Vázquez Ramírez informó que durante los días 1 y 2 de noviembre, los fieles y visitantes podrán apreciar las reliquias de los santos mártires que se encuentran en la Capilla de las Santas Reliquias, así como las que están expuestas en los altares de San José y San Miguel, además de la Cripta de los Obispos.

El rector detalló que la Catedral de Puebla permanecerá abierta para la visita y oración de los creyentes en un horario de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas, mientras que el sábado y domingo el acceso será de 11:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Explicó que en total se resguardan más de 350 reliquias dentro de la catedral, que forman parte del patrimonio espiritual e histórico de la arquidiócesis poblana y que pueden ser veneradas durante esta temporada.

“Estas fechas son una oportunidad para recordar con fe a nuestros seres queridos y para valorar la riqueza espiritual que la Catedral conserva.

Las reliquias nos recuerdan la presencia de los santos y mártires ejemplo de vida y testimonio de fe”, destacó Vázquez Ramírez.

Con la apertura de la Capilla de las Santas Reliquias y la dedicación de la ofrenda a las “almas olvidadas”, la Catedral de Puebla busca fortalecer la tradición religiosa del Día de Muertos, invitar a la comunidad a unirse en oración, reflexión y esperanza.