Operará con normalidad la recolección de basura de Puebla capital en Todos Santos

By Redaccion2 / 30 octubre, 2025

Desde Puebla

El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) informa a la ciudadanía que el servicio de recolección operará de manera habitual durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre como parte del operativo de Todos Santos.

Las rutas y horarios se mantendrán sin cambios, a fin de asegurar la adecuada gestión de residuos en todo el municipio durante estas fechas de amplia convivencia familiar, actividad comercial y visitas a panteones.

Se hace un llamado a las y los ciudadanos a sacar sus residuos en los horarios correspondientes, evitando colocarlos en vía pública fuera del tiempo establecido para prevenir acumulaciones y favorecer la limpieza en los espacios comunitarios.

Además, el OOSL ha dispuesto tolvas y contenedores ubicados en panteones y Juntas Auxiliares, los cuales contarán con recolección diaria para facilitar la disposición adecuada de los residuos generados en estos puntos de mayor concurrencia durante el periodo.

 

