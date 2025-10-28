Revelan precios de los boletos para el GP de México 2026

EXCELSIOR

El Gran Premio de México 2026 de la F1 reveló los precios de sus boletos. Habrá tres fases para su venta

Se revelaron los precios de los boletos para el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula Uno. Habrá Preventa y Venta Anticipada con dos bancos y Venta General. Para el siguiente año, Sergio ‘Checo’ Pérez ya podrá correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

– Preventa Banamex: 10 de noviembre (11 de la mañana).

– Venta Anticipada Banorte: 11 de noviembre (11 de la mañana).

– Venta General: 12 de noviembre (11 de la mañana).

El Gran Premio de México 2026 de la F1 se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre.

En esta ocasión, los aficionados que compren sus boletos en las etapa de Preventa y Venta Anticipada, así como de Venta General, podrán visualizar dos opciones de compra. La primera es de boleto normal y segunda será Boleto 2026 + Derecho de Primera Opción (DPO) 2027 y 2028.

PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA EL GP DE MÉXICO 2026 DE F1:

ZONA GRADA PRECIO DPO Verde Grada 1 $30,500 $7,500 Verde Grada 1 +Speed Lounge $54,400 N/A Verde Grada 2 $30,500 $7,500 Verde Box Main Grandstand $61,750 N/A Naranja Grada 2A $30,500 $1,450 Azul Grada 3A $9,900 $2,500 Azul Grada 3A Zona Plus $16,650 N/A Azul Grada 4 $15,000 $3,750 Azul Grada 4 Zona Plus $21,750 N/A Azul Grada 5 $15,000 $3,750 Azul Grada 5 Zona Plus $21,750 N/A Azul Grada 5A $13,900 $3500 Azul Grada 6 $13,000 $1750 Azul Grada 6 Zona Plus $19,750 N/A Azul Grada 6A $7,000 $1750 Azul Grada 6B $9,900 $2,500 Rosa Grada 8 $10,500 $3,050 Rosa Grada 9 $12,400 $3,250 Amarilla Grada 7 $13,900 $3,500 Amarilla Grada 10 $19,900 $5,000 Amarilla Grada 11 $18,300 $4,500 Amarilla Grada 11 + Speed L. $42,200 N/A Amarilla Box Grada 11 + S.L. $42,200 N/A Amarilla Grada 12 $12,800 $3,250 Gris Grada 14 Sur $10,000 $3,050 Café Grada 15 Norte $10,000 $3,050 Café Box Oro Norte $45,700 N/A Accesible Personas con Discap. $3,900 $1,450 G. Tour Gold Viernes: Grada 4 Sábado: Box Oro S. Domingo: Grada 7 $19,900 N/A G. Tour Platinum Viernes: Grada 4 Sábado: Box Oro S. Domingo: Grada 7 $20,200 N/A G. T. Diamond Viernes: Grada 7 Sábado: Grada 4 Domingo: Box Oro $22,000 N/A

* Los precios no tienen cargo por servicio de venta en línea.