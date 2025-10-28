Revelan precios de los boletos para el GP de México 2026

EXCELSIOR
- El Gran Premio de México 2026 de la F1 reveló los precios de sus boletos. Habrá tres fases para su venta
Se revelaron los precios de los boletos para el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula Uno. Habrá Preventa y Venta Anticipada con dos bancos y Venta General. Para el siguiente año, Sergio ‘Checo’ Pérez ya podrá correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
– Preventa Banamex: 10 de noviembre (11 de la mañana).
– Venta Anticipada Banorte: 11 de noviembre (11 de la mañana).
– Venta General: 12 de noviembre (11 de la mañana).
El Gran Premio de México 2026 de la F1 se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre.
En esta ocasión, los aficionados que compren sus boletos en las etapa de Preventa y Venta Anticipada, así como de Venta General, podrán visualizar dos opciones de compra. La primera es de boleto normal y segunda será Boleto 2026 + Derecho de Primera Opción (DPO) 2027 y 2028.
PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA EL GP DE MÉXICO 2026 DE F1:
|ZONA
|GRADA
|PRECIO
|DPO
|Verde
|Grada 1
|$30,500
|$7,500
|Verde
|Grada 1 +Speed Lounge
|$54,400
|N/A
|Verde
|Grada 2
|$30,500
|$7,500
|Verde
|Box Main Grandstand
|$61,750
|N/A
|Naranja
|Grada 2A
|$30,500
|$1,450
|Azul
|Grada 3A
|$9,900
|$2,500
|Azul
|Grada 3A Zona Plus
|$16,650
|N/A
|Azul
|Grada 4
|$15,000
|$3,750
|Azul
|Grada 4 Zona Plus
|$21,750
|N/A
|Azul
|Grada 5
|$15,000
|$3,750
|Azul
|Grada 5 Zona Plus
|$21,750
|N/A
|Azul
|Grada 5A
|$13,900
|$3500
|Azul
|Grada 6
|$13,000
|$1750
|Azul
|Grada 6 Zona Plus
|$19,750
|N/A
|Azul
|Grada 6A
|$7,000
|$1750
|Azul
|Grada 6B
|$9,900
|$2,500
|Rosa
|Grada 8
|$10,500
|$3,050
|Rosa
|Grada 9
|$12,400
|$3,250
|Amarilla
|Grada 7
|$13,900
|$3,500
|Amarilla
|Grada 10
|$19,900
|$5,000
|Amarilla
|Grada 11
|$18,300
|$4,500
|Amarilla
|Grada 11 + Speed L.
|$42,200
|N/A
|Amarilla
|Box Grada 11 + S.L.
|$42,200
|N/A
|Amarilla
|Grada 12
|$12,800
|$3,250
|Gris
|Grada 14 Sur
|$10,000
|$3,050
|Café
|Grada 15 Norte
|$10,000
|$3,050
|Café
|Box Oro Norte
|$45,700
|N/A
|Accesible
|Personas con Discap.
|$3,900
|$1,450
|G. Tour Gold
|Viernes: Grada 4
Sábado: Box Oro S.
Domingo: Grada 7
|$19,900
|N/A
|G. Tour Platinum
|Viernes: Grada 4
Sábado: Box Oro S.
Domingo: Grada 7
|$20,200
|N/A
|G. T. Diamond
|Viernes: Grada 7
Sábado: Grada 4
Domingo: Box Oro
|$22,000
|N/A
* Los precios no tienen cargo por servicio de venta en línea.
