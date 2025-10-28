Desde la Pasión

Revelan precios de los boletos para el GP de México 2026

By Redaccion1 / 28 octubre, 2025

EXCELSIOR

  • El Gran Premio de México 2026 de la F1 reveló los precios de sus boletos. Habrá tres fases para su venta

Se revelaron los precios de los boletos para el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula Uno. Habrá Preventa y Venta Anticipada con dos bancos y Venta General. Para el siguiente año, Sergio ‘Checo’ Pérez ya podrá correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

– Preventa Banamex: 10 de noviembre (11 de la mañana).

– Venta Anticipada Banorte: 11 de noviembre (11 de la mañana).

– Venta General: 12 de noviembre (11 de la mañana).

El Gran Premio de México 2026 de la F1 se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre.

En esta ocasión, los aficionados que compren sus boletos en las etapa de Preventa y Venta Anticipada, así como de Venta General, podrán visualizar dos opciones de compra. La primera es de boleto normal y segunda será Boleto 2026 + Derecho de Primera Opción (DPO) 2027 y 2028.

PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA EL GP DE MÉXICO 2026 DE F1:

ZONA GRADA PRECIO DPO
Verde Grada 1 $30,500 $7,500
Verde Grada 1 +Speed Lounge $54,400 N/A
Verde Grada 2 $30,500 $7,500
Verde Box Main Grandstand $61,750 N/A
Naranja Grada 2A $30,500 $1,450
Azul Grada 3A $9,900 $2,500
Azul Grada 3A Zona Plus $16,650 N/A
Azul Grada 4 $15,000 $3,750
Azul Grada 4 Zona Plus $21,750 N/A
Azul Grada 5 $15,000 $3,750
Azul Grada 5 Zona Plus $21,750 N/A
Azul Grada 5A $13,900 $3500
Azul Grada 6 $13,000 $1750
Azul Grada 6 Zona Plus $19,750 N/A
Azul Grada 6A $7,000 $1750
Azul Grada 6B $9,900 $2,500
Rosa Grada 8 $10,500 $3,050
Rosa Grada 9 $12,400 $3,250
Amarilla Grada 7 $13,900 $3,500
Amarilla Grada 10 $19,900 $5,000
Amarilla Grada 11 $18,300 $4,500
Amarilla Grada 11 + Speed L. $42,200 N/A
Amarilla Box Grada 11 + S.L. $42,200 N/A
Amarilla Grada 12 $12,800 $3,250
Gris Grada 14 Sur $10,000 $3,050
Café Grada 15 Norte $10,000 $3,050
Café Box Oro Norte $45,700 N/A
Accesible Personas con Discap. $3,900 $1,450
G. Tour Gold Viernes: Grada 4

Sábado: Box Oro S.

Domingo: Grada 7

 $19,900 N/A
G. Tour Platinum Viernes: Grada 4

Sábado: Box Oro S.

Domingo: Grada 7

 $20,200 N/A
G. T. Diamond Viernes: Grada 7

Sábado: Grada 4

Domingo: Box Oro

 $22,000 N/A

* Los precios no tienen cargo por servicio de venta en línea.

 

