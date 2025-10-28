Dodgers se imponen a Toronto después de 18 entradas y casi siete horas; Freeman se viste de héroe en la Serie Mundial

EL UNIVERSAL

Después de dos partidos con victorias cómodas para cada uno, la Serie Mundial se puso seria. En el primero de tres juegos en Los Ángeles, los Dodgers (6-5) tomaron la ventaja sobre los Blue Jays de Toronto en el Clásico de Otoño.

Después de seis horas y 39 minutos de partido, la victoria angelina llegó con suspenso en los extra innings. El jardinero dominicano Teoscar Hernández abrió la cuenta para los angelinos con un cuadrangular en el jardín izquierdo, su tercero en estos playoffs.

Shohei Ohtani, en una nueva actuación estelar, bateó otro cuadrangular, esta vez al jardín derecho, para aumentar la ventaja en la segunda entrada. Sin embargo, lo que parecía un comienzo de ensueño rápidamente se convirtió en una pesadilla para Tyler Glasnow.

El tijuanense Alejandro Kirk se voló la barda para su segundo jonrón de la Serie Mundial y su quinto en la postemporada, igualando el récord de Vinicio Castilla y a uno que lo ubique como el mexicano con más anotaciones en los Playoffs. Addison Berger anotó en “pisa y corre” y forzó la salida de Glasnow antes del cierre de la quinta.

Los angelinos empataron el partido a través de un doblete de Ohtani que mandó a la registradora a Kiké Hernández y después, un hit de Freddie Freeman envió al nipón a home. Blake Traeinen entró al diamante y como bienvenida tuvo la anotación de Vladimir Guerrero. El campeón vigente respondió. Ohtani llegó a ocho pelotas de vuelta completa para igualar la séptima con Seranthony Domínguez en la loma.

Con nueve completas, hubo beisbol gratis en Dodger Stadium. Hubo desfile de serpentineros y con el récord igualado de más entradas en un partido de Serie Mundial en la historia, la batalla ya era mental. Nadie cedía y la presión parecía no pesar en los hombros de ningún pelotero.

Finalmente, en la parte baja de la 18, Freddie Freeman puso punto final al partido con un bombazo sobre el jardín central.