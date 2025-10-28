Tonantzin Fernández encabeza mesa de seguridad intermunicipal

Desde Puebla

*28 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula fue sede de la Mesa de Seguridad Intermunicipal, con el objetivo de fortalecer las estrategias conjuntas entre los municipios que integran la zona metropolitana de Puebla.

Durante su intervención, la presidenta municipal Tonantzin Fernández destacó la reducción del 18% en la incidencia delictiva, resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la ciudadanía.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan Villegas, subrayó que la seguridad es un eje prioritario en la administración municipal, resaltando la implementación de operativos intermunicipales que refuerzan la vigilancia y la prevención en todo el territorio cholulteca.

Estas mesas de trabajo también promueven la proximidad social, el uso responsable de los números de emergencia y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas que facilitan la atención oportuna de reportes, así como la generación de acciones que contribuyen a mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad.

Asimismo, se contó con la participación de representantes del Gobierno del Estado de Puebla y de los municipios de Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Puebla, San Andrés Cholula, Santa Clara Ocoyucan, San Gregorio Atzompa, Santa Isabel Cholula y San Jerónimo Tecuanipan.