Gobierno de Puebla intervendrá en 20 vialidades más, anunció Armenta

Destaca que la obra de laterales en la Recta a Cholula se ejecutan en tiempo récord

María Huerta

El gobernador Alejandro Armenta informó que la obra de las laterales en la Recta a Cholula se ha ejecutado en tiempo récord.

Añadió que en la tercera etapa del programa de rehabilitación se intervendrán 20 vialidades adicionales, gracias al ahorro en cmateriales pétreos, ya que Pemex donó más toneladas de las previstas originalmente.

En tanto, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, anunció que en noviembre arrancan las obras para mover la caseta de la Vía Atlixcáyotl.

Abundó que la próxima semana, pasando las festividades de Día de Muertos, habrá mayores detalles de la obra.