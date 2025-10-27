Nacional Sección Principal

Paro nacional de agricultores hoy 27 de octubre: horarios y carreteras bloqueadas

By Redaccion1 / 27 octubre, 2025

INFOBAE

Al menos 17 entidades de México se verían afectadas por las protestas

La protesta, convocada por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), exige al gobierno federal el establecimiento de un precio de garantía de 7.200 pesos por tonelada de maíz y mayores apoyos para el sector primario.

El horario de afectaciones inicia desde las 8:00 horas, con la advertencia de que la presencia en los puntos de manifestación puede escalar a bloqueos totales a partir de las 10:00 horas si no se alcanzan acuerdos con las autoridades.

La jornada, de realizarse, impactará al menos a 17 estados y contempla tanto la liberación de casetas como cortes parciales o totales en tramos estratégicos.

  • Caseta San Miguel Zapotitlán (Ahome)
  • Caseta Cuatro Caminos (Guasave)
  • Caseta El Pisal (Navolato)
  • Posibles cierres en La Platanera, Caimaneros, Los Chinitos y Angostura

Chihuahua:

  • Carretera Panamericana (Ciudad Juárez–Ahumada)
  • Vías férreas en Cuauhtémoc y Jiménez

Tamaulipas:

  • Carretera Federal 85 (México–Laredo), punto “La Y” en Ciudad Mante

Jalisco:

  • Autopista Guadalajara–Colima (kilómetro 40, Macrolibramiento)
  • Autopista Guadalajara–Morelia

Nayarit:

  • Tramos con afectaciones hacia Sinaloa y Jalisco

Michoacán:

  • Autopista de Occidente
  • Tramo La Piedad–La Barca (El Tequesquite)

Zacatecas:

  • Caseta de Calera (carretera Zacatecas–Aguascalientes)

Guanajuato:

  • Tramo Pénjamo–La Piedad (desviación hacia El Mármol)
  • Carretera Salvatierra–Celaya (Cañocarnes, Panales Jamaica)
  • Glorieta del Caballo de Hidalgo (carretera Acámbaro–Salvatierra)
  • Carretera Valle de Santiago–Salamanca (Jarrón Azul)
  • Carretera Irapuato–León (puente de Aldama)
  • Carretera Salamanca–Celaya (altura de Mexicanos)

Hidalgo:

  • Caseta Arco Norte 1 (Teocalco, Tula de Allende)

Querétaro:

  • Avenida Paseo Central en San Juan del Río (campamento)

Sonora:

  • Tramos de la México 15 y accesos a Nogales

Baja California:

  • Vías principales y rutas de salida hacia Estados Unidos, bajo monitoreo preventivo
Durango:
  • Principales carreteras de salida hacia Sinaloa y Zacatecas

Tlaxcala:

  • Carreteras estatales y federales de acceso a Puebla y Ciudad de México

Estado de México:

  • Carreteras y autopistas federales, incluidas vías de acceso a la Ciudad de México
Colima:
  • Tramos hacia Manzanillo, zona clave para el tránsito portuario

Chiapas y Puebla:

  • Se prevé presencia y posibles bloqueos en rutas de producción agrícola y tramos interestatales

En todos estos puntos, la consigna inicial es permitir el paso libre en las casetas y caminos, pero, si no hay un acuerdo satisfactorio, se intensificarán los bloqueos en rutas de alto flujo.

Las principales demandas de los agricultores

  • Precio de garantía para el maíz de 7.200 pesos por tonelada
  • Exclusión de los granos básicos del T-MEC
  • Creación de una banca de desarrollo agropecuario
  • Reconocimiento de la agricultura nacional y revisión urgente de la ley nacional del agua
  • Reestructuración de créditos para productores afectados
  • Combate a la extorsión

