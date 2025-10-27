Paro nacional de agricultores hoy 27 de octubre: horarios y carreteras bloqueadas

INFOBAE
Al menos 17 entidades de México se verían afectadas por las protestas
La protesta, convocada por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), exige al gobierno federal el establecimiento de un precio de garantía de 7.200 pesos por tonelada de maíz y mayores apoyos para el sector primario.
El horario de afectaciones inicia desde las 8:00 horas, con la advertencia de que la presencia en los puntos de manifestación puede escalar a bloqueos totales a partir de las 10:00 horas si no se alcanzan acuerdos con las autoridades.
La jornada, de realizarse, impactará al menos a 17 estados y contempla tanto la liberación de casetas como cortes parciales o totales en tramos estratégicos.
- Caseta San Miguel Zapotitlán (Ahome)
- Caseta Cuatro Caminos (Guasave)
- Caseta El Pisal (Navolato)
- Posibles cierres en La Platanera, Caimaneros, Los Chinitos y Angostura
Chihuahua:
- Carretera Panamericana (Ciudad Juárez–Ahumada)
- Vías férreas en Cuauhtémoc y Jiménez
Tamaulipas:
- Carretera Federal 85 (México–Laredo), punto “La Y” en Ciudad Mante
Jalisco:
- Autopista Guadalajara–Colima (kilómetro 40, Macrolibramiento)
- Autopista Guadalajara–Morelia
Nayarit:
- Tramos con afectaciones hacia Sinaloa y Jalisco
Michoacán:
- Autopista de Occidente
- Tramo La Piedad–La Barca (El Tequesquite)
Zacatecas:
- Caseta de Calera (carretera Zacatecas–Aguascalientes)
Guanajuato:
- Tramo Pénjamo–La Piedad (desviación hacia El Mármol)
- Carretera Salvatierra–Celaya (Cañocarnes, Panales Jamaica)
- Glorieta del Caballo de Hidalgo (carretera Acámbaro–Salvatierra)
- Carretera Valle de Santiago–Salamanca (Jarrón Azul)
- Carretera Irapuato–León (puente de Aldama)
- Carretera Salamanca–Celaya (altura de Mexicanos)
Hidalgo:
- Caseta Arco Norte 1 (Teocalco, Tula de Allende)
Querétaro:
- Avenida Paseo Central en San Juan del Río (campamento)
Sonora:
- Tramos de la México 15 y accesos a Nogales
Baja California:
- Vías principales y rutas de salida hacia Estados Unidos, bajo monitoreo preventivo
- Principales carreteras de salida hacia Sinaloa y Zacatecas
Tlaxcala:
- Carreteras estatales y federales de acceso a Puebla y Ciudad de México
Estado de México:
- Carreteras y autopistas federales, incluidas vías de acceso a la Ciudad de México
- Tramos hacia Manzanillo, zona clave para el tránsito portuario
Chiapas y Puebla:
- Se prevé presencia y posibles bloqueos en rutas de producción agrícola y tramos interestatales
En todos estos puntos, la consigna inicial es permitir el paso libre en las casetas y caminos, pero, si no hay un acuerdo satisfactorio, se intensificarán los bloqueos en rutas de alto flujo.
Las principales demandas de los agricultores
- Precio de garantía para el maíz de 7.200 pesos por tonelada
- Exclusión de los granos básicos del T-MEC
- Creación de una banca de desarrollo agropecuario
- Reconocimiento de la agricultura nacional y revisión urgente de la ley nacional del agua
- Reestructuración de créditos para productores afectados
- Combate a la extorsión
