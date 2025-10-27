Paro nacional de agricultores hoy 27 de octubre: horarios y carreteras bloqueadas

INFOBAE

Al menos 17 entidades de México se verían afectadas por las protestas

La protesta, convocada por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), exige al gobierno federal el establecimiento de un precio de garantía de 7.200 pesos por tonelada de maíz y mayores apoyos para el sector primario.

El horario de afectaciones inicia desde las 8:00 horas, con la advertencia de que la presencia en los puntos de manifestación puede escalar a bloqueos totales a partir de las 10:00 horas si no se alcanzan acuerdos con las autoridades.

La jornada, de realizarse, impactará al menos a 17 estados y contempla tanto la liberación de casetas como cortes parciales o totales en tramos estratégicos.

Caseta San Miguel Zapotitlán (Ahome)

Caseta Cuatro Caminos (Guasave)

Caseta El Pisal (Navolato)

Posibles cierres en La Platanera, Caimaneros, Los Chinitos y Angostura

Chihuahua:

Carretera Panamericana (Ciudad Juárez–Ahumada)

Vías férreas en Cuauhtémoc y Jiménez

Tamaulipas:

Carretera Federal 85 (México–Laredo), punto “La Y” en Ciudad Mante

Jalisco:

Autopista Guadalajara–Colima (kilómetro 40, Macrolibramiento)

Autopista Guadalajara–Morelia

Nayarit:

Tramos con afectaciones hacia Sinaloa y Jalisco

Michoacán:

Autopista de Occidente

Tramo La Piedad–La Barca (El Tequesquite)

Zacatecas:

Caseta de Calera (carretera Zacatecas–Aguascalientes)

Guanajuato:

Tramo Pénjamo–La Piedad (desviación hacia El Mármol)

Carretera Salvatierra–Celaya (Cañocarnes, Panales Jamaica)

Glorieta del Caballo de Hidalgo (carretera Acámbaro–Salvatierra)

Carretera Valle de Santiago–Salamanca (Jarrón Azul)

Carretera Irapuato–León (puente de Aldama)

Carretera Salamanca–Celaya (altura de Mexicanos)

Hidalgo:

Caseta Arco Norte 1 (Teocalco, Tula de Allende)

Querétaro:

Avenida Paseo Central en San Juan del Río (campamento)

Sonora:

Tramos de la México 15 y accesos a Nogales

Baja California:

Vías principales y rutas de salida hacia Estados Unidos, bajo monitoreo preventivo

Durango:

Principales carreteras de salida hacia Sinaloa y Zacatecas

Tlaxcala:

Carreteras estatales y federales de acceso a Puebla y Ciudad de México

Estado de México:

Carreteras y autopistas federales, incluidas vías de acceso a la Ciudad de México

Colima:

Tramos hacia Manzanillo, zona clave para el tránsito portuario

Chiapas y Puebla:

Se prevé presencia y posibles bloqueos en rutas de producción agrícola y tramos interestatales

En todos estos puntos, la consigna inicial es permitir el paso libre en las casetas y caminos, pero, si no hay un acuerdo satisfactorio, se intensificarán los bloqueos en rutas de alto flujo.