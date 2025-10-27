Cuándo juega la Selección Mexicana en octavos de final del Mundial Sub 17 y contra quién va

JUAN FÚTBOL

A pesar de haber iniciado con una derrota, la Selección Mexicana avanzó a los octavos de final del Mundial Femenil Sub 17. Pues fue de menos a más en lo que va del torneo. Y para que no te pierdas su camino en la Copa del Mundo, aquí te contamos cuándo juega en esta ronda y contra quién va.

¿Quién es el rival del Tri femenil?

México avanzó a los octavos de final cómo segundo lugar del grupo B. El Tri femenil sólo perdió ante el actual campeón Corea del Norte. Pero después derrotó a la Selección de Países Bajos y a Camerún, para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

En esta instancia, la Selección Mexicana enfrentará a Paraguay por un boleto a los cuartos de final del Mundial Femenil Sub 17. Un partido de pronóstico reservado, pues las sudamericanas avanzaron también como segundas de grupo, pero empatadas con Japón en puntos.

El partido se disputará el miércoles, 29 de octubre, a las nueve 9:30 horas, tiempo del centro de México. Sea cual sea el resultado, este cotejo garantiza la presencia de un equipo de América Latina en los cuartos de final de la competencia.

Selección Mexicana mayor vence a Nueva Zelanda

Y mientras el Tri femenil Sub 17 se encuentra en el Mundial, la Selección Mexicana mayor derrotó 2-0 a la de Nueva Zelanda. En un partido amistoso que se disputó en el estadio Olímpico Benito Juárez, de Ciudad Juárez, y cerró la fecha FIFA.

Las anotaciones corrieron a cargo de Diana Ordóñez y María Sánchez. El conjunto mexicano se prepara para encarar las eliminatorias de Concacaf para la Copa del Mundo de Brasil 2027. Y aunque todavía existen algunas dudas, México busca a llegar a la competencia, pues en unos años más podría ser el anfitrión.