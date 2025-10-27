¡Se aprieta el liderato! Así quedó la tabla de la Liga MX tras la Jornada 15 del Apertura 2025

MEDIO TIEMPO

Solamente quedan dos fechas en el calendario regular del Apertura 2025, pero parece que será más complicado de lo que parecía encontrar al líder de la tabla de la Liga MX.

Actualmente, hay posibilidades para los primeros equipos de la tabla se puedan quedar con la posición de la cima. Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey, buscan ser el primer lugar de la tabla, pero queda mucho por definir.

¿Qué pasó en la Jornada 15 de la Liga MX?

Para esta fecha, hubo algunos duelos de poder como el encuentro entre dos contendientes, Cruz Azul y Rayados. Al final del enfrentamiento, la Máquina sacó renta de su localía y aprovechó que jugaron con un hombre más.

En un duelo que fue clave para el América, no pudieron sacar un triunfo ante Mazatlán, lo que los dejó hasta la cuarta posición del campeonato, una mala noticia para sus aspiraciones rumbo a la liguilla.

Por otra parte, las Chivas vencieron en el Clásico Tapatío y se metieron a la zona de clasificación directa, aprovechando también que Pachuca no pudo ganar en su visita al Toluca.

Resultados completos de la Jornada 15 de Liga MX

• Juárez 4-4 Puebla

• Mazatlán 2-2 América

• Tigres 2-0 Xolos

• León 1-1 Pumas

• Chivas 4-1 Atlas

• Cruz Azul 2-0 Monterrey

• Santos 3-1 Querétaro

• San Luis 3-4 Necaxa

• Toluca 2-2 Pachuca

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX después de la Jornada 15?

Una vez más, el Toluca se mantiene como el líder de la competencia. Parece que el Apertura 2025 definirá a su primer lugar hasta la última jornada, lo que sí es un hecho, es que nada está seguro y cualquiera de los cinco primeros equipos, puede quedarse con el lugar privilegiado.

Por otra parte, ahora son los Tigres los que se quedan en la segunda posición, luego de que en la Jornada 14 fueron cuarto lugar, aprovecharon el descuido de las Águilas, para subir un puesto, además de la caída de Monterrey, con quien se enfrentarán en la Jornada 16 del campeonato, es decir, el siguiente fin de semana.

La tabla completa de la Liga MX después de la Jornada 15

1- Toluca – 33 puntos

2- Tigres – 32 puntos

3- Cruz Azul – 32 puntos

4- América – 31 puntos

5- Monterrey – 30 puntos

6- Chivas – 23 puntos

7- Pachuca – 22 puntos

8- Tijuana – 21 puntos

9- Juárez – 20 puntos

10- Santos – 17 puntos

11- San Luis – 16 puntos

12- Atlas – 16 puntos

13- Pumas – 15 puntos

14- Querétaro – 14 puntos

15- Mazatlán – 13 puntos

16- Necaxa – 13 puntos

17- León – 13 puntos

18- Puebla – 9 puntos

