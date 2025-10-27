Por conflicto entre transportistas bloquean acceso sur de Zacatlán 

Abelardo Domínguez

Transportistas de la ruta hacia Huauchinango mantienen un conflicto con operadores de otra línea, lo que ha derivado en la obstrucción del paso de unidades en el acceso sur de Zacatlán.

Actualmente, un conductor y su vehículo permanecen retenidos en la zona, lo que ha generado tensión entre los involucrados. Elementos de las policía estatal y municipal ya se encuentran, para atender la situación y evitar que escale.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas extremar precauciones al transitar por el área, mientras se trabaja en la liberación del paso y el restablecimiento del orden.