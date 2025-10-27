Video: Que el Cuauhtémoc se llame estadio Manuel Lapuente, propondrá Alejandro Armenta

Erika Méndez

El gobierno de Puebla buscará cambiar el nombre del estadio Cuauhtémoc en honor a Manuel Lapuente, director técnico y jugador que falleció el pasado 25 de octubre.

En conferencia de prensa, el mandatario Alejandro Armenta Mier lamentó el deceso, fue un gran poblano que dio muchas emociones a los habitantes.

Indicó que analizarán modificar el nombre del dos veces mundialista, a fin de rendir un homenaje póstumo.

Y adelantó que en 2026 se llevará a cabo una galería y paseo de los famosos deportistas que han dado vida a Puebla.