Ex delegada de Bienestar presentó carta de antecedentes no penales: Choco Parra

Erika Méndez

El coordinador del gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra, aseguró que Anallely López, ex delegada de Bienestar, presentó su carta de antecedentes no penales al asumir el cargo.

Después que se dio a conocer su posible relación con Nazario N., líder transportista presuntamente identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

García Parra indicó que se desconoce la comisión de algún delito de la exfuncionaria, que presentó su renuncia por motivos personales.

En este sentido, dijo que las autoridades definirán alguna presunta responsabilidad en relación con Nazario N.