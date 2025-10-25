Desde el terror: Szilveszter Matuska

Murderpedia/Wikipedia

Matuska hizo al menos dos intentos fallidos de descarrilar trenes en Austria en diciembre de 1930 y enero de 1931.

El primer crimen exitoso de Matuska fue el descarrilamiento del tren expreso Berlín-Basilea al sur de Berlín el 8 de agosto de 1931. Más de 100 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, pero no hubo muertes.​ Debido al descubrimiento de un desfigurado periódico nazi en la escena del crimen, entre otras cosas, se creía que el ataque había sido motivado políticamente. Una recompensa de 100 000 Reichsmark sería dada a quien entregara al perpetrador.

El segundo y más notorio crimen exitoso de Matuska fue el descarrilamiento del Vienna Express hacia Viena cuando cruzaba el puente Biatorbágy cerca de Budapest a las 12:20 a. m. del 13 de septiembre de 1931. Veintidós personas murieron y otras 120 resultaron heridas, 17 de ellas graves. ​

Matuska cometió este crimen colocando numerosos bastones de dinamita en una maleta de fibra marrón, que había detonado en un viaducto debido al peso del tren, lo que provocó que la locomotora y nueve de los once vagones se hundieran en un barranco a 30 metros de profundidad. Matuska fue descubierto en la escena del crimen pero, haciéndose pasar por un pasajero sobreviviente, fue liberado. Sin embargo, los investigadores de los tres países siguieron su rastro y fue detenido en Viena un mes después, el 10 de octubre de 1931, tras lo cual no tardó en confesar.

Matuska fue juzgado y condenado en Austria por los dos intentos fallidos. Más tarde fue extraditado a Hungría con la condición de que no fuera ejecutado. Fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte, pero la sentencia fue conmutada por cadena perpetua según lo acordado con Austria.

Según los informes, Matuska escapó de la cárcel en Vác en 1945. Según algunos informes, se desempeñó como experto en explosivos durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial; nunca fue recapturado y su destino es desconocido. Han circulado rumores de que apareció en el bando comunista en la Guerra de Corea, pero no hay pruebas que lo respalden.