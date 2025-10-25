Abren paso en el Bulevar Aeropuerto

–

-Derivado del socavón en la vialidad se ejecutaron obras mayores con módulos de maquinaria y pavimentación.

-Continuarán labores de pintura en defensas metálicas y colocación de señalética horizontal y vertical en la zona, por lo que se exhorta a manejar con precaución.

HUEJOTZINGO, Pue.- El Gobierno del Estado informa a la población que queda reabierto a la circulación vehicular el Bulevar Aeropuerto, por lo que ya hay acceso desde la autopista México-Puebla.

La Secretaría de Infraestructura, con los módulos de maquinaria y de pavimentación, recuperó esta vía de comunicación que presentó afectaciones causadas desde su construcción, mismas que ya fueron subsanadas.

Con esta obra, el bulevar tiene una vida útil de 30 años para el bienestar de la población.

Cabe destacar que continuarán trabajos de pintura en defensas metálicas, así como instalación de señalética horizontal y vertical, por lo que la dependencia exhorta a las y los automovilistas a circular con precaución y respetar a las cuadrillas de trabajadores.