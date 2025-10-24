Con 5 años de vida útil, el relleno sanitario de Chiltepeque: OOSL

María Tenahua

Al relleno sanitario de Chiltepeque de Puebla le quedan cinco años de vida útil, debido a que, de las 67 hectáreas con que cuenta, se han ocupado 27, informó el coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte.

Durante su comparecencia ante integrantes de la comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, señaló que todavía tiene suficiente espacio para depositar la basura de la ciudadanía en la capital poblana.

Referente al convenio con los ocho municipios de la zona metropolitana: Amozoc, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, Coronango, Santa Clara Ocoyucan, Huejotzingo y Santa Isabel Cholula, afectados por la clausura del relleno sanitario en San Andrés Calpan, destacó que continúa.

Finalmente, comentó que del 15 de octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2025 se recolectaron 680 mil 750 toneladas.