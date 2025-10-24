Balean a guardia de seguridad durante violento asalto en Tehuacán

Desde Puebla
Violento asalto se registró en una maquiladora en la privada 25 sur esquina con Gabino Barrera, zona oriente de Tehuacán.
Según informes, sujetos ingresaron a la maquiladora a llevarse la nómina.
Durante el asalto, uno de los guardias resultó herido de bala a la altura del abdomen.
El herido fue trasladado a un hospital particular en vehículo particular.
Los responsables lograron escapar con el botín.
You may also like
-
40 denuncias ante el MP por violencia familiar en Puebla capital: Alejandro Cortés
-
Más allá de una frase, la cultura de paz es una labor para fomentar espacios libres de violencia: Rectora Lilia Cedillo
-
¡Disfruta el mejor fin de semana en Atlixco!
-
147 maestros de la sección 51 del SNTE afectados por inundaciones en la Sierra Norte
-
Trasladan grave a adolescente con dengue desde Huauchinango hasta Cholula