Balean a guardia de seguridad durante violento asalto en Tehuacán

Violento asalto se registró en una maquiladora en la privada 25 sur esquina con Gabino Barrera, zona oriente de Tehuacán.

Según informes, sujetos ingresaron a la maquiladora a llevarse la nómina.

Durante el asalto, uno de los guardias resultó herido de bala a la altura del abdomen.

El herido fue trasladado a un hospital particular en vehículo particular.

Los responsables lograron escapar con el botín.