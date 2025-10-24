Diez mexicanos han muerto en operativos o bajo custodia del ICE: SRE

ARISTEGUI NOTICIAS

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este viernes que 10 mexicanos han muerto durante operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés), durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, detalló en conferencia de prensa que del 20 de enero al 23 de octubre se han registrado 10 muertes de mexicanos en acciones a cargo de ICE.

En el registro se incluye el caso de un nacional que falleció la madrugada de este viernes, en San Bernardino, California, con cuya hija ya se estableció comunicación, apuntó Velasco.

El funcionario afirmó que México ha expresado su “indignación y preocupación” al gobierno de EE.UU. por estos diez casos, a los cuales se les da seguimiento “puntual” por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Enviamos en cada caso notas verbales a la embajada de Estados Unidos en México, en las que solicitamos que haya investigaciones transparentes, exhaustivas. Exigimos que se llegue al fondo de las causas que ocasionaron estos muy sensibles decesos.

Velasco agregó que desde que inició el gobierno de Trump, en enero, se tiene conocimiento de 169 redadas realizadas por ICE, donde 2 mil 382 mexicanos fueron detenidos.

Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que el gobierno mexicano ha enviado 13 notas diplomáticas a EE.UU., donde ha expresado estar en desacuerdo con las medidas y el trato con las personas migrantes.

“Estamos defendiendo a nuestros connacionales, defendemos sus derechos. No estamos de acuerdo con algunas de las acciones que se han estado emprendiendo”, dijo.

De la Fuente expuso además que del 20 de enero a la fecha se tiene el registro de 116.320 migrantes repatriados a México, de los cuales 93 mil 153 recibieron asistencia consular.