Video: Margarito de la Rosa anuncia la feria artesanal navideña Amozoc 2025

Desde Puebla
Organiza el presidente municipal de Amozoc, Margarito de la Rosa, la feria artesanal navideña.
Por primera vez, habrá una villa iluminada y venta de artesanías a través de todas las organizaciones del municipio.
Se espera una derrama económica de más de 5 millones de pesos.
