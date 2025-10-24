Entidad Slider Principal Vídeos Desde Puebla

Video: Margarito de la Rosa anuncia la feria artesanal navideña Amozoc 2025

By Redaccion2 / 24 octubre, 2025

Organiza el presidente municipal de Amozoc, Margarito de la Rosa, la feria artesanal navideña.

Por primera vez, habrá una villa iluminada y venta de artesanías a través de todas las organizaciones del municipio.

Se espera una derrama económica de más de 5 millones de pesos.

