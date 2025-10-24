“Contrato de corazones, tù y yo” se estrena el lunes 27 de octubre por Canal 5

Serie juvenil mexicana inspirada en los K-Dramas, protazonidada por Farah Justiniani, Tristan Maze, Pebro Baldo y Ariadna Jardon.

Por Mino D’Blanc

El próximo 27 de octubre se estrena por Canal 5 la serie juvenil inspirada en los famosos K-Dramas y producida por Carlos y Eduardo Murguía para TelevisaUnivsion, “Contrato de corazones, tú y yo” protagonizada por Farah Justiniani, Tristan Maze, Pedro Baldo y Ariadna Jardon.

-Sinopsis: “Contrato de corazones, tú y yo” cuenta la historia de Feri (Farah Justiniani), una chica fanática del K-Pop, que tiene el sueño de ir a Seúl influenciada por sus ídolos favoritos, a estudiar diseño de modas. Ella es becada en una escuela de élite en donde finge ser adinerada buscando ser aceptada en ese mundo. Su secreto estará en peligro cuando Sebastián (Tristan Maze), el alumno más guapo y misterioso de la escuela, descubre quien es en realidad. Él utilizará ese secreto para chantajearla e iniciar una relación bajo control.

-Elenco: además de los protagonistas, también actúan Samia, Roberto Tello, Italivi Orozco, Christian Annocceto, Manuel Corta, Luis Orozco, Jorge Gallegos, Sussy Lu, Haydeé Navarra, Eduardo Reza, Claudia Silva, Pepe Olivares, Jonathan Kuri, Eva Daniela, Yuriko Lodoño, Majo Pérez, Silvia Mendoza, Alan Alarcón, David Anguiano, Amaya Blas, Ivanna González, Juan Carlos Casasola, Beto Rojas, entre otras y otros histriones.

“Contrato de corazones” será transmitida de lunes a viernes a las 18:30 horas por Canal 5.