Video: Armenta salió en defensa de Sheinbaum y desmintió a Carlos Alazraki 

Maria Huerta
El gobernador Alejandro Armenta Mier salió en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum por su cercanía con la gente de las zonas afectadas por lluvias.
Rechazó que los videos y fotografías sean montajes, como lo acusó el “comentocrata”, Carlos Alazraki.
Durante su habitual mañanera, Armenta Mier aseguró que Sheinbaum ha sido cercana a la sociedad durante las inundaciones por la tormenta tropical “Jerry”.
You may also like
-
En Atlixco, Ariadna Ayala inició operativo de seguridad por temporada de muertos
-
Conagua confirmó el deceso de un trabajador en la presa Valsequillo
-
Propietarios del Sonata Towers exhibidos por supuesto adeudo de más de 4 mdp
-
Participan sectores productivos de Puebla en Foro Regional de Consulta del T-MEC
-
Docentes y administrativos de Humanidades UAEMéx regresan a actividad presencial