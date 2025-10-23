Video: Armenta salió en defensa de Sheinbaum y desmintió a Carlos Alazraki 

Maria Huerta

El gobernador Alejandro Armenta Mier salió en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum por su cercanía con la gente de las zonas afectadas por lluvias.

Rechazó que los videos y fotografías sean montajes, como lo acusó el “comentocrata”, Carlos Alazraki.

Durante su habitual mañanera, Armenta Mier aseguró que Sheinbaum ha sido cercana a la sociedad durante las inundaciones por la tormenta tropical “Jerry”.