Empresarios de Estados Unidos están ligados al huachicol fiscal, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en las carpetas de investigación sobre huachicol fiscal están implicado empresarios estadounidense. En la conferencia de prensa, dijo que incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos también tiene investigaciones en el mismo sentido.

“Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas al juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras tendrá que informar la Fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal que ya es bastante menos”, dijo.

Indicó que ya disminuyó de manera considerable el Huachicol fiscal.

“Se podría explicar cómo entra de manera o entraba de manera ilegal o entra todavía en menores proporciones combustible ilegal y que no tuviera alguien del otro lado. De hecho Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones, el propio Departamento de Justicia, entonces sí hay carpetas de investigación en la Fiscalía”, comentó.

Cuestionada sobre si está implicada la empresa Ikon Midstream, en el Huachicol fiscal, la presienta Sheinbaum Pardo dijo que la “Fiscalía también hace sus propias investigaciones”.

—¿Usted Presidenta sabía cuántos o hasta dónde está llegando la investigación que está llevando a cabo el Ejército en este tipo de, se le planteó.

—Ya tiene que informarlo la Fiscalía, acotó.