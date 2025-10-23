Política Slider Principal

Propietarios del Sonata Towers exhibidos por supuesto adeudo de más de 4 mdp

By Redaccion2 / 23 octubre, 2025

Los ricos también lloran

Desde Puebla

En Lomas de Angelópolis, colocaron una manta para denunciar que los propietarios del exclusivo edificio Sonata Towers adeudan el mantenimiento desde hace 11 años, una deuda que supera los 4 millones de pesos a la administración de Lomas.

You may also like

Categorías