Propietarios del Sonata Towers exhibidos por supuesto adeudo de más de 4 mdp

Los ricos también lloran
Desde Puebla
En Lomas de Angelópolis, colocaron una manta para denunciar que los propietarios del exclusivo edificio Sonata Towers adeudan el mantenimiento desde hace 11 años, una deuda que supera los 4 millones de pesos a la administración de Lomas.
