“Pedro” es el nuevo sencillo de Sandra Itzel

Por Mino D’Blanc
- “Pedro” es el nuevo sencillo de la talentosa cantante Sandra Itzel, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
Es una reinterpretación fresca, enérgica y completamente bailable del clásico tema creado por Bracardi Franco, Gianni Boncompagni y Paolo Ormi y con el que en esta nueva versión, la artista transforma la esencia original en una cumbia moderna, vibrante y llena de sabor latino y en la que refleja su identidad artística y su conexión con los ritmos que han marcado su carrera.
La producción impecable de “Pedro” la realizaron José Antonio Palafox y José Gutiérrez Flores.
Las líneas armónicas y rítmicas de “Pedro”, así como su línea melódica fusionan percusiones tropicales, bajos contagiosos y una interpretación vocal poderosa que invita al escucha a bailar y celebrar.
Sandra Itzel comentó: “desde que escuché la canción sentí que tenía una esencia que podría transformarse con el ritmo de la cumbia. Quise darle mi propio estilo y convertirla en algo que la gente pueda disfrutar bailando y cantando”.
La mezcla y el master de “Pedro” las realizó Eugenio Montaño Gómez (Nemesiz), quien le aportó una textura sonora actual y envolvente que eleva la propuesta a otro nivel.
El video musical de la canción está lleno de color y energía. Fue grabado en el estudio UMPEQ en San Antonio Culhuacán, Iztapalaba y fue dirigido por Saulo Camaal Buch y José Palafox. La trama captura la esencia festiva del tema, fusionando coreografías, estética urbana y el carisma de Sandra Itzel.
Cabe hacer mención que con “Pedro”, Sandra Itzel reafirma su lugar como una de las voces más versátiles y carismáticas de la música latina, demostrando su capacidad para reimaginar canciones clásicas y hacerlas vibrar al ritmo de su autenticidad.
