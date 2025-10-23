“Pedro” es el nuevo sencillo de Sandra Itzel

Por Mino D’Blanc

“Pedro” es el nuevo sencillo de la talentosa cantante Sandra Itzel, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Es una reinterpretación fresca, enérgica y completamente bailable del clásico tema creado por Bracardi Franco, Gianni Boncompagni y Paolo Ormi y con el que en esta nueva versión, la artista transforma la esencia original en una cumbia moderna, vibrante y llena de sabor latino y en la que refleja su identidad artística y su conexión con los ritmos que han marcado su carrera.

La producción impecable de “Pedro” la realizaron José Antonio Palafox y José Gutiérrez Flores.

Las líneas armónicas y rítmicas de “Pedro”, así como su línea melódica fusionan percusiones tropicales, bajos contagiosos y una interpretación vocal poderosa que invita al escucha a bailar y celebrar.

Sandra Itzel comentó: “desde que escuché la canción sentí que tenía una esencia que podría transformarse con el ritmo de la cumbia. Quise darle mi propio estilo y convertirla en algo que la gente pueda disfrutar bailando y cantando”.

La mezcla y el master de “Pedro” las realizó Eugenio Montaño Gómez (Nemesiz), quien le aportó una textura sonora actual y envolvente que eleva la propuesta a otro nivel.

El video musical de la canción está lleno de color y energía. Fue grabado en el estudio UMPEQ en San Antonio Culhuacán, Iztapalaba y fue dirigido por Saulo Camaal Buch y José Palafox. La trama captura la esencia festiva del tema, fusionando coreografías, estética urbana y el carisma de Sandra Itzel.

Cabe hacer mención que con “Pedro”, Sandra Itzel reafirma su lugar como una de las voces más versátiles y carismáticas de la música latina, demostrando su capacidad para reimaginar canciones clásicas y hacerlas vibrar al ritmo de su autenticidad.