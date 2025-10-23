La primera actriz Ana Martin realizó una participación especial en los 5 capítulos finales de “Amanecer”

Telenovela producida por Juan Osorio para TelevisaUnivision, que ha sido un éxito.

La artista da vida a Juliana Alameda, mamá de Julia Altamirano.

Por Mino D’Blanc

La primera actriz mexicana Ana Martín grabó una participación especial para la telenovela “Amanecer”, producida ejecutivamente por el experimentado Juan Osorio para TelevisaUnivision.

En la historia protagonizada por Fernando Colunga y por Livia Brito, la excelsa actriz da vida a Juliana Alameda quien es la mamá de Julia Altamirano, personaje realizado por Andrea Legarreta. Juliana es una mujer elegante, astuta, que se caracteriza por crear intrigas en la vida de quien la rodea. Detrás de su elegancia, sus discursos de justicia y una falsa preocupación, esconde su complicidad con Atocha (Ana Belena), para perjudicar a Leonel (Fernando Colunga). Motivada por esa intriga, Juliana decide ir a Villa Escarlata convencida de que Leonel asesinó a su hija.

Cabe mencionar que “Amanecer” es una telenovela clásica que narra la historia de Leonel Carranza, un hombre bondadoso y empático, dueño de la hacienda Montoro. El destino jugará en su contra y vivirá un engaño. Esa desgracia debilitará su carácter, provocando qu ese deje manipular por su hermana Atocha, y vuelque su furia contra la familia de Alba Palacios (Livia Brito). Leonel hará todo para tener a Alba y por eso la obligará a casarse con él. Todo cambia con la llegada de Sebastián Peñalosa (Daniel Elbittar), quien es un médico que se sentirá atraído por Alba y se convertirá en aliado de Covadonga de los Reyes (Blanca Guerra), abuela de Alba, quien está obsesionada con destruir a Leonel. Mientras las intrigas van tomando fuerza y las alianzas para derrocar a Leonel carcomen los cimientos de la hacienda Montoro, Alba y Leonel se van reconociendo y descubren que el resentimiento puede transformarse en algo más profundo que es el amor.

En el elenco de este melodrama que ha sido muy exitoso, también figuran las actuaciones de las primeras actrices Blanca Guerra, María Rojo, Patricia Reyes Spíndola y Julieta Egurrola, así como del primer actor Salvador Sánchez. También actúan Humberto Elizondo, Emilio Osorio, Tiago Correa, Nicola Porcella, por mencionar a algunas y algunos.

Es importante mencionar que la actuación de Ana Martin es en los últimos cinco capítulos de “Amanecer” que se transmiten por “las estrellas” a partir de este lunes 20 hasta el próximo viernes 24 de octubre, día en que finaliza la telenovela.

“Amanecer” se transmite de lunes a viernes en el la barra estelar de las 21:30 horas.