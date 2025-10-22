Confirman muerte de un trabajador en la zona de Valsequillo

Desde Puebla
Derivado de los hechos registrados en inmediaciones de la Presa de Valsequillo, donde cuatro hombres resultaron intoxicados al ingresar a una zona confinada, de aproximadamente 40 metros de profundidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informa lo siguiente:
• Los hombres se encontraban realizando labores de mantenimiento en la zona.
• El lugar donde se encontraban, era un espacio confinado, donde había presencia de sulfuro de hidrógeno, lo que ocasionó que los trabajadores resultaran intoxicados y por consecuencia, quedaron inconscientes en el punto.
• Al tomar conocimiento, personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con Protección Civil Estatal, Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y Cruz Roja, llegaron al punto y gracias a la oportuna intervención de la autoridad municipal, mediante técnicas de rescate y equipo especializado para ingresar a zonas de difícil acceso, rescataron a las cuatro personas.
• Es importante mencionar que, lamentablemente, uno de los hombres ya no contaba con signos vitales, mientras que los otros tres, recibieron atención médica de primera necesidad, para posteriormente ser trasladados a un hospital para continuar con la valoración de salud correspondiente.
