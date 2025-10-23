Ghotiik Molly lanzó “Gothiik City”, su nuevo sencillo

Una noche en neón entre el caos y la nostalgia Y2K

Por Mino D’Blanc

“Gothiik City” es el nuevo sencillo del trío Ghotiik Molly, integrado por Marlon, Dominic y Kit y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Es una oda oscura y brillante al caos urbano, la rebeldía digital y la nostalgia de los 2000. Fusiona la estética Y2K con la crudeza del trap actual, el flow del boombap y la vibra callejera del reggaetón, logrando una canción futurista que reimagina la fiesta desde una ciudad donde todo vale, donde el brillo del neón convive con la distorsión del bajo y el ritmo se convierte en manifiesto.

En “Gothiik City” se mezclan los sintetizadores distorsionados, los bajos profundos y un beat que evoca la era dorada del CD Player, por lo que se siente como un viaje entre lo retro y lo cibernético, lo que resulta nostálgico, intenso y divertido. No solo es una canción, ya que es una declaración de estilo en la que se dan la fusión entre el presente y la nostalgia, en donde la energía callejera se convierte en un lenguaje universal.

Marlo comentó: “para mí fue regresar a ese Y2K extrovertido y ruidoso. Solté ese fronteo con justa razón para dejar claro que hemos llegado a partir cualquier ritmo y no nos vamos a ir sin coronar”.

Dominic aseveró: “ahorita traigo esta onda nostálgica de la música que escuchaba cuando estaba niño, estoy agarrando la inspiración de la ola Y2K y 90’s. Pero dándole ese toque de Dom traptrash, creo”.

Kit discernió: “yo escribí mis versos en esta canción más boombapera precisamente para hacer notar el estilo de los tres. Yo soy más chanteador por el reggaetón y quería que se notaran esas esencias”.

La producción musical de “Gothiik City” fue realizada por Santiago Velázquez Rosales, Diego Herrera, Marlon Elías Sánchez y Dominic Cortés. La mezcla y el master las hizo Eugenio Montaño Gómez.

El video oficial de “Gothiik City” fue dirigido por José Antonio Palafox y realizado por Saulo Camaal en Undyng Studios, ubicados en Naucalpan, Estado de México. Los visuales de la trama evocan una ciudad futurista y caótica iluminada por luces moradas, ciberpunk y energía club.