Ghotiik Molly lanzó “Gothiik City”, su nuevo sencillo

- Una noche en neón entre el caos y la nostalgia Y2K
Por Mino D’Blanc
“Gothiik City” es el nuevo sencillo del trío Ghotiik Molly, integrado por Marlon, Dominic y Kit y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
Es una oda oscura y brillante al caos urbano, la rebeldía digital y la nostalgia de los 2000. Fusiona la estética Y2K con la crudeza del trap actual, el flow del boombap y la vibra callejera del reggaetón, logrando una canción futurista que reimagina la fiesta desde una ciudad donde todo vale, donde el brillo del neón convive con la distorsión del bajo y el ritmo se convierte en manifiesto.
En “Gothiik City” se mezclan los sintetizadores distorsionados, los bajos profundos y un beat que evoca la era dorada del CD Player, por lo que se siente como un viaje entre lo retro y lo cibernético, lo que resulta nostálgico, intenso y divertido. No solo es una canción, ya que es una declaración de estilo en la que se dan la fusión entre el presente y la nostalgia, en donde la energía callejera se convierte en un lenguaje universal.
Marlo comentó: “para mí fue regresar a ese Y2K extrovertido y ruidoso. Solté ese fronteo con justa razón para dejar claro que hemos llegado a partir cualquier ritmo y no nos vamos a ir sin coronar”.
Dominic aseveró: “ahorita traigo esta onda nostálgica de la música que escuchaba cuando estaba niño, estoy agarrando la inspiración de la ola Y2K y 90’s. Pero dándole ese toque de Dom traptrash, creo”.
Kit discernió: “yo escribí mis versos en esta canción más boombapera precisamente para hacer notar el estilo de los tres. Yo soy más chanteador por el reggaetón y quería que se notaran esas esencias”.
La producción musical de “Gothiik City” fue realizada por Santiago Velázquez Rosales, Diego Herrera, Marlon Elías Sánchez y Dominic Cortés. La mezcla y el master las hizo Eugenio Montaño Gómez.
El video oficial de “Gothiik City” fue dirigido por José Antonio Palafox y realizado por Saulo Camaal en Undyng Studios, ubicados en Naucalpan, Estado de México. Los visuales de la trama evocan una ciudad futurista y caótica iluminada por luces moradas, ciberpunk y energía club.
You may also like
-
“Pedro” es el nuevo sencillo de Sandra Itzel
-
La primera actriz Ana Martin realizó una participación especial en los 5 capítulos finales de “Amanecer”
-
NFL defiende presentación estelar de Bad Bunny en el Super Bowl; no hay cambios
-
Actores, políticos y personalidades judíos piden a la ONU y a países que sancionen a Israel por genocidio en Gaza
-
Detienen a presunta extorsionadora del mercado Morelos