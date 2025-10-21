“Whatever’s Clever!” será el cuarto álbum de Charlie Puth

“Changes” es el primer sencillo de dicha producción

Por Mino D’Blanc

“Changes” es una canción atemporal y edificante que muestra de manera óptima lo que Charle Puth hace mejor con sus temas, con sus composiciones: ganchos pegadizos, coros para cantar a viva voz y característicos solos de piano para levantar inclusive a los corazones y a los pies más pesados. No por algo, es el primer adelanto y el primer sencillo que el artista quien es multiinstrumentista y ganador de varios premios y certificaciones hasta de Diamante, lanza de “Whatever’s Clever!”, su nuevo álbum discográfico que verá la luz el viernes 6 de marzo de 2026, como lo dio a conocer en sus redes sociales.

“Changes” abre un nuevo capítulo definitorio en la trayectoria del cantante, compositor y productor musical estadounidense Charlie Otto Puth –nombre real del artista- quien regresa a la escena musical con este trabajo que es el más audaz y honesto a la fecha, de los que ha presentado y quien se reafirma junto al coproductor BloodPop, quien ha sido multi galardonado teniendo en sus codiciados trofeos premios Óscar, Grammys, Golden Globe, entre muchos otros.

El video musical de “Changes” fue dirigido por Charlote Rutherford. La forma de realizarlo tiene tintes de la desaparecida era pre-digital. En la trama, Charlie Puth refleja los cambios personales y profesionales con un cameo de Brooke Sansone, quien es su esposa en la vida real.

Cabe mencionar que el mes pasado, Charle Puth comenzó una serie de residencias en las que fueron vendidas todas las entradas. Comenzaron en el Blue Note New York. Con dos actuaciones agotadas por noche, el cantante compartió escenario con invitados especiales como sus ídolos Babyface y Jimmy Jam, así como la estrella de Broadway nominada al Emmy, Anthony Ramos. Del jueves 16 al domingo 19 de octubre se presentó también con gran éxito en el Blue Note de Los Ángeles, California, logrando llenos totales y en donde también tuvo invitados sorpresa.