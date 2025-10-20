Regresan a clases presenciales estudiantes de 563 escuelas de la Sierra Norte

Staff/RG

Estos planteles educativos no presentan afectaciones y están aptos para que la comunidad educativa realice las actividades académicas habituales.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue .- Con el propósito de dar continuidad al servicio educativo presencial, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, este lunes 20 de octubre, 2 mil 192 docentes se integrarán a clases presenciales, así como 41 mil 566 estudiantes correspondientes a 563 escuelas de educación obligatoria (inicial, preescolar, primaria, secundaria) media superior y superior ubicadas en la Sierra Norte, que no sufrieron afectaciones y que están en condiciones de seguir con las actividades habituales.

Estos planteles educativos corresponden a 11 municipios que son: Ahuacatlán, Amixtlán, Aquixtla, Chignahuapan, Xochiapulco, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zongozotla, Camocuautla, Coatepec y Hermenegildo Galeana.

Tras la revisión de la infraestructura de los planteles avalada por personal de la Dirección de Protección Civil de cada municipio, en acuerdo con directores y comités de padres de familia, las y los alumnos, docentes, trabajadores administrativos y de apoyo se reincorporarán a las actividades académicas en las aulas.

Es importante destacar que, la comunidad escolar organizó jornadas de limpieza para que los salones estén en condiciones adecuadas, además revisaron que los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica sean suficientes para dar atención a las y los escolares.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública, refrenda su compromiso de atender y apoyar las necesidades en los centros educativos. Asimismo, solicita a las y los habitantes de los municipios antes señalados, mantenerse atentos a las indicaciones de la autoridad competente, ante la posibilidad de nuevos fenómenos naturales que causen lluvias.