Amistoso Internacional: México vs Ecuador, alineaciones confirmadas y detalles del duelo rumbo al Mundial

México llega a este amistoso internacional con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión. La goleada 4-0 sufrida ante Colombia puso fin a una racha de nueve partidos invictos y encendió las alarmas en el entorno del “Tri”. Pese a dominar la posesión, los de Javier Aguirre no pudieron traducir su juego en goles y ahora deberán mostrar una cara más sólida frente a un Ecuador competitivo, que viene de empatar 1-1 con Estados Unidos.

El técnico mexicano planea realizar rotaciones en el mediocampo, buscando la fórmula ideal alrededor de Edson Álvarez, ausente por lesión. En su lugar, Marcel Ruiz tomará protagonismo acompañado por Carlos Rodríguez y Erik Lira. En ataque, el regreso de Hirving “Chucky” Lozano, figura del San Diego FC en la MLS, aporta frescura y desequilibrio. La ofensiva la completan Alexis Vega y Santiago Giménez, quien busca reencontrarse con el gol tras un par de actuaciones discretas.

Por su parte, Ecuador presenta bajas sensibles como las de Moisés Caicedo y Piero Hincapié, ambos marginados por molestias físicas. Sin embargo, el combinado dirigido por Félix Sánchez Bas mantiene un bloque sólido con nombres como Pervis Estupiñán, Alan Franco y la joven joya Kendry Páez, quien será el encargado de generar peligro detrás de Enner Valencia, su referente ofensivo y capitán.

El once inicial previsto de México sería: Malagón; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Ruiz, C. Rodríguez; Vega, Giménez y Lozano. Mientras que Ecuador formaría con: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Estupiñán; Franco, Alcívar, Vite, Yeboah; Páez y Valencia. Dos selecciones con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: afinar detalles antes del próximo desafío mundialista.

El encuentro se disputará este martes 14 de octubre de 2025 en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, a partir de las 20:30 horas locales. En su último enfrentamiento, durante la Copa América 2024, México y Ecuador igualaron 0-0, por lo que este amistoso promete ser un nuevo capítulo de intensidad y revancha entre ambas selecciones.