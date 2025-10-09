Impulsan Congreso acceso a perros guía en instalaciones públicas y privadas

-En sesión pública ordinaria se presentaron iniciativas y acuerdos en materia de desarrollo económico, cultura, gobernación, juventud, hacienda, protección civil y desarrollo económico

Desde Puebla

Con el objetivo de implementar programas y protocolos que faciliten el libre acceso de perros guía y de asistencia en instalaciones públicas y privadas, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para reformar la Ley de Bienestar Animal, como parte del ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

La propuesta de la legisladora establece protocolos para promover el libre acceso de perros guía y de asistencia en los espacios en mención, los cuales deberán incluir información relacionada con los tipos de apoyo que requieren las personas con discapacidad para su accesibilidad, y el trato hacia los caninos.

La iniciativa, que propone reformar los artículos 13 y 15 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Por otra parte, la diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, con el propósito de establecer que el Estado tendrá como atribución fomentar, en coordinación con los municipios, el uso de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos como fuente de energía sostenible, en observancia de la legislación federal y demás disposiciones aplicables.

En el caso de los municipios se propone que, una vez priorizadas las acciones de reciclaje, fomenten el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos para su transformación en energía sostenible.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su estudio y resolución correspondiente.

Asimismo, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Económico Sustentable, con el objetivo de establecer que la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, en coordinación con las dependencias, entidades, ayuntamientos, actores y agentes económicos, fomentará el consumo de productos de origen local, promoviendo una economía de proximidad que fortalezca el desarrollo productivo y comercial en el estado.

La propuesta legislativa, que propone reformar la fracción VII del artículo 15 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Desarrollo Económico.

Por su parte, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa para declarar el último fin de semana de noviembre de cada año como el “Día Estatal del Tejocote”, como medida de reconocimiento y promoción del patrimonio biocultural, económico y gastronómico de Puebla.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Cultura, para su análisis procedente.

Al hacer uso de la palabra, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, con el objetivo de que se reconozca a las semillas nativas y criollas, a los sistemas tradicionales de cultivo y a los conocimientos colectivos asociados, como patrimonio biocultural, de interés público, así como parte de la memoria histórica de los pueblos precolombinos.

Se pretende que las autoridades garanticen su protección, conservación, investigación, repoblamiento, uso comunitario y libre intercambio no mercantil, al tiempo de fomentar la instalación y operación de bancos comunitarios de semillas.

Para su estudio respectivo, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

De igual manera, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal del Deporte, con la finalidad de actualizar las atribuciones de los municipios respecto de su participación en el Sistema Estatal del Deporte, que permita promover, estimular, fomentar y organizar en sus comunidades, actividades físico-deportivas y recreativas, así como facilitar el acceso libre y la plena utilización de las instalaciones deportivas, pertenecientes al municipio.

La propuesta legislativa, que propone reformar las fracciones de la I a la VI y de la IX a la XI del artículo 21 de la Ley Estatal del Deporte, fue enviada a la Comisión de Juventud y Deporte, para su análisis y resolución procedente.

La diputada Ana Laura Gómez Ramírez presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales a que realicen la promoción y difusión de la marca “Puebla Cinco de Mayo” en sus territorios, y la incorporen en sus estrategias económicas, turísticas y culturales, en beneficio del desarrollo económico sostenible de la entidad.

Para su estudio y resolución, la propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico.

Durante la sesión pública ordinaria, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó un punto de acuerdo para exhortar al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla y a la empresa concesionaria Agua de Puebla para Todos, para que atiendan la problemática de intermitencia en el servicio y desabasto de agua potable reportada por vecinos de la Colonia Belisario Domínguez.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para su resolución procedente.

En su momento, el diputado Elías Lozada Ortega presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales, a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y a la Secretaría de Seguridad Pública, a implementar acciones para prevenir y mitigar la contaminación visual y auditiva generada por pantallas electrónicas, espectaculares luminosos y dispositivos sonoros en el Estado de Puebla.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su análisis correspondiente.

Asimismo, la Mesa Directiva del Congreso local dio cuenta del punto de acuerdo de la diputada Xel Arianna Hernández García para exhortar a la Secretaría de Gobernación, a través de Protección Civil y de la Agencia de Energía del Estado de Puebla para que, de manera coordinada, coadyuven con la Secretaría de Energía (SENER) para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas regulatorias en el transporte de gas o pipas, mediante la vigilancia y verificación de los permisos vigentes.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Protección Civil, para su estudio correspondiente.

Destaca Laura Artemisa sensibilidad y compromiso de la Unidad Canina de la SSP

El Congreso del Estado de Puebla entregó reconocimientos a la Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en un evento que tuvo como objetivo destacar la disciplina, el entrenamiento y el compromiso de sus integrantes, así como su invaluable contribución en tareas de prevención, seguridad y auxilio.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, reconoció la sensibilidad y compromiso de quienes integran la Unidad Canina de la SSP ya que, con su labor, contribuyen a la reconstrucción del tejido social, así como al cuidado y formación de niñas, niños y adolescentes.

“Nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes y hoy es una oportunidad para decirles gracias, a nombre de los poblanos y de las poblanas. El Congreso se congratula mucho en poderles tener en este día y hacer un merecido homenaje al trabajo que realizan”, señaló.

En su mensaje, la titular del Voluntariado del Congreso, Minerva García Chávez, subrayó que este reconocimiento simboliza el agradecimiento del Poder Legislativo hacia una labor silenciosa, pero firme, que día a día contribuye a la seguridad de la sociedad poblana.

Por su parte, el encargado del departamento de la Unidad Canina, Arturo Galván Castañeda, resaltó que, a dos años de su creación esta área ha logrado certificaciones internacionales y ha fortalecido la seguridad en el Estado, con acciones como la detección de sustancias ilícitas, armas y explosivos, así como labores preventivas en instituciones educativas y espacios públicos.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a entrenadores, instructores y manejadores certificados de la Unidad Canina, por su esfuerzo y entrega.