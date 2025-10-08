Cierre parcial de la carretera federal México Tuxpan

Abelardo Domínguez

Se informa a la ciudadanía que el tramo de La Uno María Andrea ha sido cerrado al tránsito vehicular, debido a las condiciones climáticas y los daños en la vía.

Personal especializado ya trabaja en la reparación de la carretera para restablecer el paso lo antes posible.

Se recomienda utilizar rutas alternas y extremar precauciones al conducir en zonas afectadas por las lluvias.