Cierre parcial de la carretera federal México Tuxpan

Abelardo Domínguez
Se informa a la ciudadanía que el tramo de La Uno María Andrea ha sido cerrado al tránsito vehicular, debido a las condiciones climáticas y los daños en la vía.
Personal especializado ya trabaja en la reparación de la carretera para restablecer el paso lo antes posible.
Se recomienda utilizar rutas alternas y extremar precauciones al conducir en zonas afectadas por las lluvias.
You may also like
-
“Organillero”, escultura que rinde homenaje a uno de los oficios más entrañables de México
-
BUAP sede de las XXIII Jornadas Archivísticas de la RENAIES
-
En la Sierra Norte, camioneta se salió del camino y terminó en un río
-
Congreso del Estado pendiente de afectaciones por lluvias
-
23 fábricas y/o empresas de Puebla capital deben regularizarse para evitar accidentes