Artritis y enfermedades reumáticas: Un llamado al conocimiento y diagnóstico oportuno

Las enfermedades reumáticas son la segunda causa de consultas hospitalarias, ausentismo laboral y pérdida de trabajo

En México, tres de cada cuatro personas con artritis reumatoide son mujeres

Ciudad de México, México (07 de octubre, 2025). – Este mes, Amgen, compañía líder en biotecnología, reafirma su compromiso con mejorar la calidad de vida de los pacientes al dedicar parte de sus esfuerzos educativos para impulsar la comprensión acerca de las enfermedades reumáticas. El 12 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Artritis y las Enfermedades Reumáticas, con especial énfasis en la artritis reumatoide, y el 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis, enfermedad en la piel, que en el 30% de los casos conlleva la artritis psoriásica.

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades reumáticas son la segunda causa de consultas hospitalarias, ausentismo laboral y pérdida de trabajo, por ello es importante conocerlas, diagnosticarlas y tratarlas oportunamente para contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes las padecen”, afirmó el Dr. Max Saráchaga, director médico de Amgen México.

La artritis reumatoide es una enfermedad crónico-degenerativa que, si bien no tiene cura, puede ser tratada y controlada. Es un padecimiento que afecta el revestimiento de las articulaciones y desgasta el hueso debajo de ellas, lo que causa una hinchazón dolorosa que, con el tiempo, puede provocar deformidad en las articulaciones e incluso puede afectar otras partes del cuerpo, como la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos. Se trata de una afección autoinmune porque ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos de su propio cuerpo. ,

En México, tres de cada cuatro personas con artritis reumatoide son mujeres y del total de mujeres que la padecen, 75% tiene entre 25 y 55 años. La tasa de incidencia de esta enfermedad es de 36 mujeres y 14 hombres por cada 100 mil habitantes.

“Las cifras nos indican que la artritis reumatoide afecta a personas en edad productiva por lo que su diagnóstico oportuno es fundamental. Esta enfermedad puede ser difícil de diagnosticar en etapas tempranas, ya los que síntomas iniciales son similares a los de muchas otras enfermedades y aún no existe un análisis de sangre específico para confirmar su diagnóstico; sin embargo, se sabe que las personas con artritis reumatoide suelen tener una alta velocidad de sedimentación globular (VSG), también conocida como tasa de sedimentación o de nivel de proteína C reactiva, lo que indica la presencia de un proceso inflamatorio en el organismo. Por ello se recomienda que las personas con signos de esta enfermedad acudan con su médico y se realicen un análisis de sangre que pueda contribuir a su diagnóstico.” afirmó el Dr. Max Saráchaga, director médico de Amgen México.

Los signos y síntomas de la artritis reumatoide pueden variar en intensidad e incluso pueden aparecer y desaparecer de forma intermitente. En los períodos de mayor actividad las personas pueden presentar articulaciones sensibles, calientes e hinchadas, rigidez articular que se exacerba por las mañanas y después de períodos de inactividad, cansancio, fiebre y pérdida del apetito. Al inicio se ven afectadas las articulaciones más pequeñas y con el tiempo, se extiende a las muñecas, las rodillas, los tobillos, los codos, la cadera y los hombros.

Estudios clínicos indican que los síntomas disminuyen cuando el tratamiento comienza de manera oportuna. Para ello existen medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD) y las terapias biocomparables basadas en los bloqueadores del factor de necrosis tumoral que han demostrado reducir los signos y síntomas al inhibir la progresión del daño estructural y mejorar la función física en adultos con artritis reumatoide activa temprana y establecida, de intensidad moderada a severa.

Otra de las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas que pueden afectar severamente la calidad de vida de las personas que las padecen es la artritis psoriásica, un padecimiento que se presenta hasta en el 30% de las personas que viven con psoriasis, una enfermedad de la piel que causa un sarpullido con manchas rojas y escamosas que pican, sobre todo en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo.

En la mayoría de los casos, la artritis psoriásica se manifiesta tiempo después del diagnóstico de psoriasis, sin embargo, existen casos en que los síntomas en las articulaciones comienzan antes o al mismo tiempo de que aparezcan los síntomas cutáneos característicos de la psoriasis, tales como manchas rojas en la piel cubiertas con escamas plateadas.

La artritis psoriásica se desarrolla cuando el sistema inmune ataca células y tejidos sanos causando inflamación en las articulaciones, así como la sobreproducción de células de la piel. El riesgo de desarrollar artritis se incrementa en personas con psoriasis que tienen un mayor tiempo de evolución de la enfermedad, entre 5 y 10 años. Tanto la artritis psoriásica, como la psoriasis, son enfermedades crónicas que avanzan con el tiempo, sin embargo, puede haber períodos en los que los síntomas mejoran o desaparecen.

Los signos y síntomas de la artritis psoriásica son similares a los de la artritis reumatoide, con dolor, hinchazón y calor en las articulaciones y también puede presentarse hinchazón de los dedos de pies y manos, dolor en los pies – en los puntos donde los tendones y los ligamentos se adhieren a los huesos-, dolor en la región lumbar de la espalda; cambios en las uñas como hendiduras, rupturas o separación del lecho ungueal e inflamación ocular.

Desafortunadamente no existen pruebas para confirmar un diagnóstico de artritis psoriásica, pero algunos estudios pueden descartar otras causas del dolor articular. Al igual que con la artritis reumatoide no hay cura para la artritis psoriásica y los tratamientos disponibles están orientados a controlar la inflamación de las articulaciones afectadas, evitar el dolor articular y la discapacidad, y en este caso, controlar las lesiones en la piel que se ve afectada.

Existen tratamientos biocomparables que han demostrado reducir la tasa de progresión del daño articular periférico y mejorar la función física, además pueden ser utilizados solos o en combinación con cualquier otro fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, como los bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés) indicado, para diversas enfermedades inflamatorias, incluyendo artritis reumatoide y artritis psoriásica.

Amgen busca mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide y la artritis psoriásica. Su enfoque es en reducir los síntomas y promover la remisión clínica, aliviando el dolor y la inflamación para preservar la función física y la movilidad, evitando discapacidades a largo plazo. “Además de desarrollar tratamientos, priorizamos la concienciación y educación sobre estas enfermedades, promoviendo el diagnóstico temprano y el manejo integral para mejorar la calidad de vida de los pacientes” concluyó el Dr. Saráchaga.

